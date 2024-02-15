عاجل.. كيف تُضاف زوجة المواطن "غير السعودية" إلى الضمان الاجتماعي؟

أ أ

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية ضم زوجة المواطن "غير السعودية" في الضمان الاجتماعي المطور.

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "يمكـن لزوجـة المواطن (غير السعودية) أو مطلقته أو أرملته، رفع طلب استثناء عن طريق الاتصال بمراكز الاتصـال. أو التوجـه لأقـرب مكتب ضمـان اجتماعـي لرفع طلب استثناء للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور".



أهلاً بك,



يمكـن لزوجـة المواطن (الغير سعودية) أو مطلقته أو أرملته, رفع طلب استثناء عن طريق الاتصال بمراكز الاتصـال. أو التوجـه لأقـرب مكتب ضمـان اجتماعـي لرفع طلب استثناء للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور



نتطلع لخدمتك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) February 15, 2024

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



نظام الضمان الاجتماعي المطور



يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.- إنشاء حساب جديد.- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.-التأكيد على البيانات المدخلة.-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.يستهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور، الفئات الأشد حاجة في المجتمع سعيًا إلى تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.ويهدف النظام من وصول المعاش للمستحقين إلى تمكينهم من السعي لتحقيق الاستقلال المالي، ودعمهم للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين في المجتمع، مع رقابة عالية ومتابعة مستمرة لتحقيق تلك الأهداف.