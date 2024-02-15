وصول الطائرة الإغاثية الرابعة تحمل مساعدات المملكة للشعب الأوكراني

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وصلت اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية؛ تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا، وذلك ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.







وصول الطائرة الإغاثية الرابعة لأوكرانيا



الطائرة تحمل على متنها 72 طنًا من المواد الإغاثية



وتشتمل الحمولة على مولدات كهربائية، وأجهزة كهربائية، وعبوات حليب الأطفال، بوزن اجمالي 72 طنًا.وصباح اليوم، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض الطائرة الإغاثية الرابعة تحمل على متنها 72 طنًا من المواد الإغاثية، متوجهة إلى مطار زوسوف بجمهورية بولندا القريب من الحدود الأوكرانية التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.ويأتي ذلك في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.