الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وصول الطائرة الإغاثية الرابعة تحمل مساعدات المملكة للشعب الأوكراني

GGXZgTdXUAAc_3-
الطائرة الإغاثية الرابعة تحمل مساعدات المملكة للشعب الأوكراني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

وصلت اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية؛ تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا، وذلك ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.اضافة اعلان


وصول الطائرة الإغاثية الرابعة لأوكرانيا

 وتشتمل الحمولة على مولدات كهربائية، وأجهزة كهربائية، وعبوات حليب الأطفال، بوزن اجمالي 72 طنًا.

الطائرة تحمل على متنها 72 طنًا من المواد الإغاثية

وصباح اليوم، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض الطائرة الإغاثية الرابعة تحمل على متنها 72 طنًا من المواد الإغاثية، متوجهة إلى مطار زوسوف بجمهورية بولندا القريب من الحدود الأوكرانية التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.


ويأتي ذلك في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

اقرأ أيضا

ضربات مفاجئة.. الأمن يُباغت تجار السموم ومهربي المخدرات بهذه المناطق

83 خدمة عدلية.. وزير العدل يوجّه بإطلاق النسخة المطورة من تطبيق ناجز

عاجل.. أمطار ورياح وصواعق رعدية على الرياض ومكة وهذه المناطق حتى 11 مساءً

أمطار غزيرة بمفرق حنيدر غرب الأرطاوية بالرياض (فيديو)

عاجل.. زلزال في البحر الأحمر.. ما تأثيره على حدود السعودية؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook