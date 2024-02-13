تقلبات جوية.. شاهد السحب الركامية الضخمة في سماء جدة

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استمرارًا للحالة المطرية الثامنة والتقلبات الجوية بمناطق المملكة، تشكلت صباح اليوم الثلاثاء، السحب الركامية الضخمة على جدة.





تشكل السحب الركامية الضخمة في سماء جدة



أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تشكلت السحب الركامية في سماء جدة وسط تقلبات جوية على منطقة مكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.وتمتد الى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.