الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

طقس مكة.. تحذير لسكان هذه المحافظات من أمطار غزيرة خلال ساعات

GGIWCv0WIAAD7-z
طقس مكة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذر خبراء الطقس من حالة مطرية غزيرة متوقعة على محافظات منطقة مكة المكرمة خاصة محافظات جدة والجموم والليث والساحل.
اضافة اعلان

تحذير سكان هذه المحافظات من أمطار غزيرة خلال ساعات

وعلى حساب "طقس الجموم" في منصة "إكس"، أشارت التوقعات إلى أنه اعتبارًا من منتصف الليل وحتى صباح الثلاثاء حالة مطرية تبدأ من سواحل الليث وحتى سواحل جنوب جدة في القطاع الغربي.


"الحصيني" يحذر من حالة مطرية وأجواء باردة

وصباح اليوم، حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية متوقعة مع أجواء باردة على المملكة ودول الخليج.

أمطار متوقعة على هذه المناطق الـ 24 ساعة القادمة

وأضاف أنه من المتوقع استمرار الحالة الممطرة خلال "24" ساعة القادمة من اليوم الاثنين وحتى غد الثلاثاء على أجزاء من المنطقة الشرقية وجازان وعسير ونجران بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد.

أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.


وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

أثناء البرد.. الدفاع المدني يدعو لاتباع إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة

أمين "الرياض": منصة الرقابة الذكية بالمدينة ترصد المخالفات بدون مراقبين ميدانيين

تنبيه عاجل من "الأرصاد" بخصوص طقس شهر رمضان والموجة القطبية الباردة

رئيس "سدايا": نجحنا في تقليص المسافات والازدحام بحج 1444 إلى 9%

بشرى من وزير الشؤون البلدية بشأن الخدمات العامة بالمدن الذكية (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ض34ث324ث2 5:02 م الأحد، 11 فبراير 2024

عاجل.. تحذيرات من منخفض جوي وأمطار غزيرة على المملكة والخليج في هذا الموعد

44547غ 4:31 م الخميس، 08 فبراير 2024

الآن.. أمطار غزيرة تتساقط على مكة وسط أجواء باردة (فيديو)

6867876 5:01 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

أمطار مكة.. شاهد قوة الهطل الغزير على جدة والجموم

867868 3:53 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

أمطار متوقعة.. شاهد الغيوم والسحب الرعدية تغطي سماء جدة