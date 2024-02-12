طقس مكة.. تحذير لسكان هذه المحافظات من أمطار غزيرة خلال ساعات

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حذر خبراء الطقس من حالة مطرية غزيرة متوقعة على محافظات منطقة مكة المكرمة خاصة محافظات جدة والجموم والليث والساحل.





تحذير سكان هذه المحافظات من أمطار غزيرة خلال ساعات



"الحصيني" يحذر من حالة مطرية وأجواء باردة



أمطار متوقعة على هذه المناطق الـ 24 ساعة القادمة



أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات البرد



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وعلى حساب "طقس الجموم" في منصة "إكس"، أشارت التوقعات إلى أنه اعتبارًا من منتصف الليل وحتى صباح الثلاثاء حالة مطرية تبدأ من سواحل الليث وحتى سواحل جنوب جدة في القطاع الغربي.وصباح اليوم، حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية متوقعة مع أجواء باردة على المملكة ودول الخليج.وأضاف أنه من المتوقع استمرار الحالة الممطرة خلال "24" ساعة القادمة من اليوم الاثنين وحتى غد الثلاثاء على أجزاء من المنطقة الشرقية وجازان وعسير ونجران بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.