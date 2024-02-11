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بشرى لسكان جدة.. احصل على وظيفة الأحد المقبل

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ملتقى ومعرض المهنة والتوظيف بمحافظة جد
أ أ
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تحت رعاية صاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن جلوي محافظ جدة , تنطلق الأحد المقبل , فعاليات ملتقى ومعرض المهنة والتوظيف.

 

معرض التوظيف بجدة 

والمعرض بشعار "التوطين من أجل الاستدامة" بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز الشريك الأكاديمي للملتقى , بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص ، وسط استهداف ما يقارب الـ 1500 وظيفة وذلك بفندق الهيلتون بجدة .اضافة اعلان
ويعمل الملتقى على توفير الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص للشباب من الجنسين وذوي الإعاقة، والتحاقهم بالأعمال والوظائف المتناسبة مع قدراتهم؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، والعمل على استقطاب القدرات والإمكانات الشابة من أبناء وبنات الوطن.
كما يركز على المواءمة بين قدرات الشباب والفرص الوظيفية المتاحة، وتوطين الوظائف، والاستقرار المهني، وأساليب النجاح للحياة العملية، والتعريف بمفاهيم وأنظمة العامل للمنشأة، والعلاقة بين الاستقرار الوظيفي والأسرة؛ مستهدفاً مؤسسات وشركات القطاع الخاص، والبنوك، والاستشارات المالية، وقطاع الخدمات الصحية، والمصانع، واللوجستيات.
ويستقطب الملتقى حديثي التخرج من الجامعات، والباحثين عن فرص العمل من جميع الفئات؛ بهدف سد احتياجات سوق العمل وشغله بالكفاءات الوطنية المؤهلة، كونه فرصة لالتقاء الباحثين عن العمل بمسؤولي إدارات الموارد البشرية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

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