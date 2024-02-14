الأربعاء، 04 شعبان 1445 ، 14 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إتلاف 83 طنًا من منتجات التبغ داخل مستودع في جدة

GGS9TT3WoAEAsqG
إتلاف منتجات تبغ
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
ضبطت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، اليوم الأربعاء، مستودعاً جنوب المحافظة جرى استغلاله لإنتاج "التبغ" بمسميات تجارية.

إتلاف 83 طنًا من منتجات التبغاضافة اعلان


وأوضحت الأمانة، في بيان لها: "أنه جرى خلال جولات الرقابة الميدانية لمتابعة المخالفات البلدية، رصد مستودع بحي السرورية بنطاق المليساء، كان مخصصاً للشحن، استغلته عمالة مخالفة لممارسة نشاطها المخالف في إنتاج وعمل منتجات التبغ وتعبئتها في علب فارغة تمهيداً لتسويقها وبيعها".
وأضافت أمانة جدة، أنه جرى إتلاف 83 طناً من المضبوطات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية في حق المخالفين.

رصد الظواهر السلبية والممارسات العشوائية

 
وتؤكد الأمانة مواصلة جهودها لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية، مُثمنة دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940 لمعالجتها.

اقرأ أيضا

عاجل.. هل تؤثر وثيقة العمل الحر على دعم الضمان الاجتماعي؟

أخبار السعودية.. التحقيق مع مصوري إجابات الطلاب وموقف الجمارك من إدخال الذهب للمملكة

قرار عاجل بإنشاء نيابة الملكية الفكرية

عاجل.. "قوى" تكشف عن حالات إزالة الموظف من بيانات المنشأة

"الغذاء والدواء" ترصد 11 منشأة لم تلتزم بتوفير الأدوية خلال شهر يناير

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمانة جدة 9:48 م الخميس، 01 فبراير 2024

أمانة جدة: إغلاق جزئي مؤقت لطريق المدينة المنورة.. غداً الجمعة

أمانة جدة 6:23 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

أمانة جدة تضبط مستودعًا استغلته عمالة مخالفة لمزاولة أنشطة الخياطة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 4:52 م الإثنين، 29 يناير 2024

حيل ماكرة.. دوريات الأمن تُفاجئ تجار السموم وتحبط مخططانهم بهذه المناطق

WhatsApp Image 2024-01-27 at 1.35.40 PM 2:40 م السبت، 27 يناير 2024

هاشتاق "جدة الآن" يتصدر التريند في المملكة.. ومواطنون: نعيش أجواء لندنية