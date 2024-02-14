إتلاف 83 طنًا من منتجات التبغ داخل مستودع في جدة

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ضبطت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، اليوم الأربعاء، مستودعاً جنوب المحافظة جرى استغلاله لإنتاج "التبغ" بمسميات تجارية.





إتلاف 83 طنًا من منتجات التبغ



رصد الظواهر السلبية والممارسات العشوائية



وأوضحت الأمانة، في بيان لها: "أنه جرى خلال جولات الرقابة الميدانية لمتابعة المخالفات البلدية، رصد مستودع بحي السرورية بنطاق المليساء، كان مخصصاً للشحن، استغلته عمالة مخالفة لممارسة نشاطها المخالف في إنتاج وعمل منتجات التبغ وتعبئتها في علب فارغة تمهيداً لتسويقها وبيعها".وأضافت أمانة جدة، أنه جرى إتلاف 83 طناً من المضبوطات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية في حق المخالفين.وتؤكد الأمانة مواصلة جهودها لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية، مُثمنة دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940 لمعالجتها.