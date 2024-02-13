الثلاثاء، 03 شعبان 1445 ، 13 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"سدايا" تطلق مركز التميز لحلول الزحام باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي

سدايا
سدايا
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" إطلاق مركز التميز لحلول الزحام باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي المعني بتطوير الحلول الذكية لمختلف الجهات الحكومية بالمملكة.اضافة اعلان

تعزيز مستويات جودة الحياة لسكان المدن:

ويأتي ذلك لتعزيز مستويات جودة الحياة لسكان المدن، وذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي للمدن الذكية تحت شعار "حياة أجود" الذي تنظمه "سدايا" بمقر مركز أرينا بمدينة الرياض.

ويعمل المركز على توظيف البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم جهود خفض الزحام وتسهيل حركة سير المركبات، وتطوير الحلول الذكية لمختلف الجهات الحكومية، ودعم اتخاذ القرار بناءً على البيانات لدعم جهود خفض مستوى الزحام، وتعزيز الاستدامة والكفاءة وجودة الحياة في المدن.

هدف المنتدى العالمي للمدن الذكية:


يذكر أن المنتدى العالمي للمدن الذكية يهدف إلى تشكيل رؤية طموحة لمستقبل المدن باستخدام الحلول الذكية ورسم قواعد أساسية تدعم خطط تطوير المدن لتحقيق تنمية حضرية مستدامة بما يعزز جودة الحياة.
كما يدعم جهود الحكومات حول العالم في تبني نماذج مبتكرة لحلول ذكية تسهم في رفع مستوى الخدمات والسلامة العامة.

اقرأ أيضا

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في مواطن بمنطقة عسير

طعم ولون مميز.. عجوة المدينة تجذب زوار معرض الغذاء في برلين

ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الهولندي

تعيين عدد من القيادات بالخارجية وترقيات بالتعليم ومجلس الوزراء

عاجل.. عبر "إيجار".. أسهل الخطوات اللازمة لاسترداد المبالغ

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المنتدى العالمي للمدن الذكية - سدايا 7:35 م الإثنين، 12 فبراير 2024

"سدايا" تُطلق الإطار الوطني للمعايير المهنية للبيانات والذكاء الاصطناعي

سكني 12:00 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. "سكني" يحذر: شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مخالف للأنظمة

امانة الجوف - زراعة اشجار - الزراعة - تشجير 5:27 م الإثنين، 15 يناير 2024

أمانة الجوف: زراعة 112 ألف شجرة وطرح 750 فرصة استثمارية في عام 2023

أخبار السعودية 5:01 م الإثنين، 15 يناير 2024

أخبار السعودية.. تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية وموعد صرف معاش التقاعد