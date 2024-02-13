"سدايا" تطلق مركز التميز لحلول الزحام باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي

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تعزيز مستويات جودة الحياة لسكان المدن:



هدف المنتدى العالمي للمدن الذكية:



أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" إطلاق مركز التميز لحلول الزحام باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي المعني بتطوير الحلول الذكية لمختلف الجهات الحكومية بالمملكة.ويأتي ذلك لتعزيز مستويات جودة الحياة لسكان المدن، وذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي للمدن الذكية تحت شعار "حياة أجود" الذي تنظمه "سدايا" بمقر مركز أرينا بمدينة الرياض.ويعمل المركز على توظيف البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم جهود خفض الزحام وتسهيل حركة سير المركبات، وتطوير الحلول الذكية لمختلف الجهات الحكومية، ودعم اتخاذ القرار بناءً على البيانات لدعم جهود خفض مستوى الزحام، وتعزيز الاستدامة والكفاءة وجودة الحياة في المدن.يذكر أن المنتدى العالمي للمدن الذكية يهدف إلى تشكيل رؤية طموحة لمستقبل المدن باستخدام الحلول الذكية ورسم قواعد أساسية تدعم خطط تطوير المدن لتحقيق تنمية حضرية مستدامة بما يعزز جودة الحياة.كما يدعم جهود الحكومات حول العالم في تبني نماذج مبتكرة لحلول ذكية تسهم في رفع مستوى الخدمات والسلامة العامة.