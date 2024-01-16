عاجل.. "سكني" يحذر: شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مخالف للأنظمة

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حذرت منصة سكني من شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مُخالف للأنظمة والقوانين، مؤكدة أن ذلك قد يترتب عليها إلغاء الخيار.

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جاء ذلك في رد من منصة سكنية عبر حساب العناية بالمستفيدين، ردا على شكوى مستفيد قال فيها : "يوجد بعض المكاتب تحتكر الأراضي المجانية وتبيعها على المواطنين؟ ما الحل؟".





نظام الحجز الإلكتروني الموحد



شراء الحجوزات السكنية والتنازل عنها



الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية



أسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني:



وأجابت منصة سكني بقولها: "تحية طيبة، نظام الحجز الإلكتروني موحد ويكون ابرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني ، علماً أنه يتم الحجز بدون رسوم خدمة أو خلاف ذلك.وأضافت منصة سكني : "كما نود التنوية بأن شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مُخالف للأنظمة والقوانين وقد يترتب عليها إلغاء الخيار".وفي وقت سابق، كشف برنامج "سكني"، عن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية.جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين عبر منصة "إكس"، يقول فيه :" يا إخوان حجزت ف مخطط العبير إللي في "ولي العهد" وش أسوي بعدها؟".ورد "سكني" بأن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية هي:1-الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.2-الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.3-تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الاشغالوفي وقت سابق، حذر حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية من عدة أسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :" السلام عليكم.. أنا مستفيد من الدعم السكني ومستأجر شقة في مدينة ثانية بغرض العمل هل توثيق عقد الإيجار من عدمه يؤثر على الدعم السكني؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين : " عزيزي المستفيد الأسباب التالية تؤدي لإيقاف الدعم السكني:1-إلغاء العقد.2- إعادة الجدولة بدون طلب مُسبق.3- عدم تحديث بيانات منتج البناء الذاتي لمن تجاوز بناؤه 3 سنوات.4- التعثر بسداد القسط الشهري.5- السداد المبكر للتمويلصرف قروض أصحاب الأحكام النهائية: