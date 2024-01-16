الثلاثاء، 04 رجب 1445 ، 16 يناير 2024

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عاجل.. "سكني" يحذر: شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مخالف للأنظمة

سكني
سكني
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حذرت منصة سكني من شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مُخالف للأنظمة والقوانين، مؤكدة أن ذلك قد يترتب عليها إلغاء الخيار.

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جاء ذلك في رد من منصة سكنية عبر حساب العناية بالمستفيدين، ردا على شكوى مستفيد قال فيها : "يوجد بعض المكاتب تحتكر الأراضي المجانية وتبيعها على المواطنين؟ ما الحل؟".

نظام الحجز الإلكتروني الموحد


وأجابت منصة سكني بقولها: "تحية طيبة، نظام الحجز الإلكتروني موحد ويكون ابرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني ، علماً أنه يتم الحجز بدون رسوم خدمة أو خلاف ذلك.

شراء الحجوزات السكنية والتنازل عنها


وأضافت منصة سكني : "كما نود التنوية بأن شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مُخالف للأنظمة والقوانين وقد يترتب عليها إلغاء الخيار".

وفي وقت سابق، كشف برنامج "سكني"، عن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية.
جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين عبر منصة "إكس"، يقول فيه :" يا إخوان حجزت ف مخطط العبير إللي في "ولي العهد" وش أسوي بعدها؟".

الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية

ورد "سكني" بأن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية هي:
1-الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.
2-الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.
3-تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الاشغال
وفي وقت سابق، حذر حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية من عدة أسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني. 

أسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني:

وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :" السلام عليكم.. أنا مستفيد من الدعم السكني ومستأجر شقة في مدينة ثانية بغرض العمل هل توثيق عقد الإيجار من عدمه يؤثر على الدعم السكني؟".

وجاء الرد من العناية بالمستفيدين : " عزيزي المستفيد الأسباب التالية تؤدي لإيقاف الدعم السكني:

1-إلغاء العقد.
 2- إعادة الجدولة بدون طلب مُسبق.
3- عدم تحديث بيانات منتج البناء الذاتي لمن تجاوز بناؤه 3 سنوات.
4- التعثر بسداد القسط الشهري.
 5- السداد المبكر للتمويل
صرف قروض أصحاب الأحكام النهائية:


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