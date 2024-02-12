"سدايا" تُطلق الإطار الوطني للمعايير المهنية للبيانات والذكاء الاصطناعي

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أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الإطار الوطني للمعايير المهنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، خلال فعاليات المنتدى العالمي للمدن الذكية الأول بالمملكة.

والذي تنظمه بمقر مركز أرينا بمدينة الرياض في الفترة من 12 - 13 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من أكثر من 40 دولة في العالم تحت شعار (حياة أجود).





الإطار الوطني للمعايير المهنية للبيانات والذكاء الاصطناعي



أهداف المنتدى العالمي للمدن الذكية

