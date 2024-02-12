الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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"سدايا" تُطلق الإطار الوطني للمعايير المهنية للبيانات والذكاء الاصطناعي

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المنتدى العالمي للمدن الذكية
أ أ
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 أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الإطار الوطني للمعايير المهنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، خلال فعاليات المنتدى العالمي للمدن الذكية الأول بالمملكة.اضافة اعلان
والذي تنظمه بمقر مركز أرينا بمدينة الرياض في الفترة من 12 - 13 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من أكثر من 40 دولة في العالم تحت شعار (حياة أجود).

الإطار الوطني للمعايير المهنية للبيانات والذكاء الاصطناعي


 ويحدد الإطار مهن الذكاء الاصطناعي والمهارات والمؤهلات المرتبطة بها بشكل متوائم مع أبرز الأطر المرجعية والممارسات العالمية المتبعة في كبرى الجهات التقنية، حيث يشكل الإطار مرجعاً وطنيا لمهن الذكاء الاصطناعي يغطي مهن الذكاء الاصطناعي في سوق العمل ويحدث باستمرار لضمان تغطية جميع الوظائف الناشئة وتغطية الفجوات المهارية المرتبطة بها بما ينعكس إيجاباً على استدامة الموارد البشرية في القطاع وتطويرها بما يضمن تغطية الفجوات الوظيفية في المجال المتجدد بطبيعته.

 ويمكن الاطّلاع على الإطار من خلال الرابط: "اضغط هنا" ويعد هذا الإطار ضمن سلسلة الجهود المستمرة التي تبذلها (سدايا) بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة من تنظيم وتطوير وتعامل، وفي إطار مهامها التي تضطلع بها من أجل تحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية.

أهداف المنتدى العالمي للمدن الذكية


 يذكر أن المنتدى العالمي للمدن الذكية يهدف إلى تشكيل رؤية طموحة لمستقبل المدن باستخدام الحلول الذكية ورسم قواعد أساسية تدعم خطط تطوير المدن لتحقيق تنمية حضرية مستدامة بما يعزز جودة الحياة، حيث يسعى إلى إثراء موضوع مستقبل المدن الذكية من كل جوانبها لاسيما دعم جهود الحكومات حول العالم في تبني نماذج مبتكرة لحلول ذكية تسهم في رفع مستوى الكفاءة والاستدامة البيئية ورفع جودة الحياة لسكان هذه المدن.

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