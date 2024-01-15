أمانة الجوف: زراعة 112 ألف شجرة وطرح 750 فرصة استثمارية في عام 2023

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كشفت تقرير الأعمال والمنجزات السنوي لأمانة منطقة الجوف عن تهيئة 1.6 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء وزراعة 112 ألف شجرة خلال العام الماضي 2023، وطرح 750 فرصة استثمارية. اضافة اعلان





مشروعات البنية التحتية



الرقابة الصحية



إعادة تأهيل الطرق والمرافق



أمين منطقة الجوف



واستعرض التقرير مشروعات البنية التحتية في مجالات سفلتة مخططات المنح وتأهيل الطرق وتطوير عدد من المواقع بنسب إنجاز وصلت 95% في بعض المشروعات.وفي مسار تحسين المشهد الحضري, واصلت الأمانة حملاتها المكثفة للقضاء على مظاهر التشوه البصري، وتمت إزالة 2020 لوحة دعائية مخالفة، وسحب 674 سيارة تالفة، وإصلاح 21 ألف عمود إنارة، ورفع أكثر من 486 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، وزراعة 112368 شجرة، و 140 ألف زهرة حولية، كما رفعت الأمانة وبلدياتها أكثر من 229 ألف طن من النفايات خلال العام الماضي.وفي مسار الرقابة الصحية, فحص مختبر سلامة الأغذية 6887 عينة للتأكد من جودتها ومطابقتها للمعايير، كما نفذت فرقة الرقابة الميدانية 44741 زيارة تفتيشية على 35418 منشأة تجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات، ومصادرة وإتلاف 30 طنا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك.وفي مجال الاستثمار, طرحت أمانة منطقة الجوف خلال العام المنصرم أكثر من 750 فرصة استثمارية تنوعت ما بين فرص لمشاريع استثمارية مميزة وكبرى ومتوسطة وأنشطة مؤقتة، كما جرى تنفيذ 200 جولة ميدانية للمواقع الاستثمارية.وواصلت إدارة الإصحاح البيئي أعمال تعقيم وغسيل الشوارع والمتنزهات ومعالجة بؤر التلوث، من خلال نحو 21 ألف جولة رش وتعقيم، و 2330 جولة لمكافحة الكلاب الضالة، ومعالجة 1206 بلاغات واردة.وفي مجال إعادة تأهيل الطرق والمرافق, أنهت الأمانة خلال العام 2023 إعادة سفلتة 332 ألف متر مربع من الطرق، بالإضافة إلى إزالة تعديات على 25 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية، وتهيئة 15 ألف متر مربع من الأراضي الاستثمارية، وإصدار 3771 رخصة إنشائية، وتحديث 750 صك أراضي، كما حققت مواد المركز الإعلامي للأمانة أكثر من 800 ألف مشاهدة عبر مختلف الوسائط.وتتويجا للجهود المبذولة, حصدت للأمانة جائزة الجوف للتميز والإبداع بفرع الأداء الحكومي المتميز "تحقيق رضا المستفيدين".وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان مواصلة الجهود لتحقيق رؤية المملكة 2030 وطموحات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير الجوف لتطويع الميز النسبية للمنطقة لتحقيق نهضة عمرانية واستثمارية واقتصادية خلال الفترة المقبلة، وتطبيق الاستراتيجية التي وضعها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل التي تهدف لتسهيل الإجراءات التنظيمية وتحسين المشهد الحضري بجميع مدن المملكة بهدف زيادة الفرص الاستثمارية والوظيفية.