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حملة مفاجئة لأمانة جدة تضبط 122 طنًا من منتجات "التبغ"

أمانة جدة
أمانة جدة
أ أ
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واصلت أمانة محافظة جدة حملاتها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية من خلال جولات رقابية مكثفة استهدفت متابعة كافة المخالفات داخل الأحياء، وأسفرت الجولات عن رصد موقعين لتصنيع منتجات "التبغ", حيث جرى مصادرة 122 طنًا من المضبوطات مجهولة المصدر بمشاركة الجهات المعنية.اضافة اعلان

فرق الرقابة والمساندة بأمانة جدة

وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة وبمساندة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك, تمكنت خلال جولاتها الميدانية بـحي "السرورية" بنطاق المليساء من ضبط موقعين لتصنيع مشتقات التبغ المخالفة للنظام باستخدام نشارة الخشب مشيرة إلى أنه جرى إتلاف المضبوطات كافة وإغلاق الموقع.
وأكدت أمانة جدة استمرار جهودها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.

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