أمانة جدة تحصل على الوسام الفضي لمشروع التحول المحاسبي

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حصلت أمانة محافظة جدة، على "الوسام الفضي" لمشروع التحول المحاسبي على مستوى إمارات المناطق والأمانات، خلال مشاركتها في "ملتقى قيادات التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي" الذي نظمته وزارة المالية. اضافة اعلان

جاء ذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بهدف تحفيز الجهات وتبادل الخبرات وإطلاعهم على مستجدات والمراحل التي قطعت بالمشروع.





التحول إلى الاستحقاق المحاسبي



ويُعد حصول أمانة جدة على "الوسام الفضي" تتويجًا لما حققته في التحول إلى الاستحقاق المحاسبي بدءًا بالمفاهيم، ووصولًا إلى القوائم المالية وفق أساس الاستحقاق بدعم ومتابعة معالي أمين جدة وكذلك دعم ومشاركة مركز الاستحقاق المحاسبي في وزارة المالية بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص.يذكر أن برنامج رواد الاستحقاق المحاسبي يعد من أدوات إدارة التغيير التي جرى إطلاقها في مركز الاستحقاق لدعم وخلق التنافسية بين الجهات الحكومية، بهدف تحفيز وتسريع أعمال التحول في تلك الجهات وإنجازها بالجودة والوقت المناسبين.