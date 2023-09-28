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"الأرصاد" يبحث إحداث نقلة كبرى في مجال الطقس والمناخ بالمملكة

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ورشة عمل "نمذجة توقعات التغير المناخي"
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انطلقت اليوم أعمال اليوم الثاني من ورشة عمل نمذجة توقعات التغير المناخي وتمثيلها على المملكة بتنظيم من المركز الوطني للأرصاد ممثلًا بالمركز الإقليمي للتغير المناخي وبالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) بمدينة الرياض وبمشاركة منسوبات جامعة الأمير نورة بنت عبدالرحمن.اضافة اعلان

دعم مبادرة السعودية الخضراء

وقال المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتغير المناخي الدكتور مازن عسيري، إن المركز يعمل على دعم مبادرة السعودية الخضراء من خلال تطوير نموذج عددي للغلاف الجوي وسطح الأرض، وتشغيل العديد من السيناريوهات لدراسة أثر التشجير على المملكة والشرق الأوسط، إضافة إلى تقديم التوصيات والمقترحات التي تخدم إستراتيجية التشجير.

إحداث نقلة كبرى في مجال الطقس والمناخ بالمملكة

وأوضح البرفسور إبراهيم حطيط ، أن المركز سيسهم في إحداث نقلة كبرى في المملكة والمنطقة في مجال الطقس والمناخ من خلال إعداد ودعم الأبحاث التي في مجال التغير المناخي، وتسهم في تحسين التوقعات للظواهر الجوية والمناخية لمساعدة المملكة على للاستعداد ومواكبة التغير المناخي العالمي وتأثيراته على منطقتنا.

ظاهرة الاحتباس الحراري

وأضاف دكتور كاروموري أشوك، أن العالم يمر ويتأثر بظاهرة الاحتباس الحراري، وشبه الجزيرة العربية جزء من هذا العالم، وبالتالي يمكن أن تتعرض لزيادة في درجات الحرارة.
 كما أن الأعاصير التي تحدث في العالم قد تؤثر على الجزيرة العربية، لذا نحن نحاول فهم هذه الأعاصير والتعامل معها والتحدي لهذا الجيل وإيجاد الحلول لمعالجة هذه التحديات.

السيطرة على التغير المناخي

وبين د.راجو باثاك، أن مركز التغير المناخي يمتلك كفاءة عالية بفضل التطور الذي يشهده على كافة المستويات البشرية والتقنية وقام مؤخراً بتطوير وتطبيق العديد من النماذج لقياس وتقييم التغير المناخي ومحاكاة النماذج والتوقعات الموسمية وشبه الموسمية، وتبني إستراتيجية وسياسات يمكن تطبيقها للسيطرة على التغير المناخي والموازنة في درجات الحرارة.

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