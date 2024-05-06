الإثنين، 27 شوال 1445 ، 06 مايو 2024

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عاجل.. تقديم اختبارات نهاية العام بمدارس مكة.. تعرف على الموعد

الطلاب يؤدون الاختبارات
اختبارات - أرشيفية
أ أ
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وافقت وزارة التعليم على تقديم بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ لمدارس مكة المكرمة.اضافة اعلان
وجاء القرار بتقديم الاختبارات في مدراس مكة المكرمة للبنين والبنات بصفة استثنائية نظرًا لقرب موسم الحج.

مواعيد الاختبارات بعد تبكيرها

وستكون بداية الاختبارات العملية يوم الثلاثاء 1445/11/14هـ 
فيما تبدأ الاختبارات التحريرية يوم الأحد  1445/11/18هـ  
بينما تبدأ الاختبارات الشفوية يوم 1445/11/25هـ.

الاختبارات النهائية التحريرية

وتنطلق الاختبارات النهائية التحريرية في باقي إدارات التعليم بالمملكة يوم الثلاثاء 1445/11/27هـ/ الموافق 4 يونيو 2024م.

إجازة نهاية العام الدراسي

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي الحالي 1445هـ من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـ

التقويم الدراسي للعام 1445ھ

يشار إلى أن التقويم الدراسي للعام 1445ھ يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.


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