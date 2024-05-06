عاجل.. تقديم اختبارات نهاية العام بمدارس مكة.. تعرف على الموعد

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وافقت وزارة التعليم على تقديم بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ لمدارس مكة المكرمة.

وجاء القرار بتقديم الاختبارات في مدراس مكة المكرمة للبنين والبنات بصفة استثنائية نظرًا لقرب موسم الحج.





مواعيد الاختبارات بعد تبكيرها



الاختبارات النهائية التحريرية



إجازة نهاية العام الدراسي



التقويم الدراسي للعام 1445ھ



وستكون بداية الاختبارات العملية يوم الثلاثاء 1445/11/14هـفيما تبدأ الاختبارات التحريرية يوم الأحد 1445/11/18هـبينما تبدأ الاختبارات الشفوية يوم 1445/11/25هـ.وتنطلق الاختبارات النهائية التحريرية في باقي إدارات التعليم بالمملكة يوم الثلاثاء 1445/11/27هـ/ الموافق 4 يونيو 2024م.ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي الحالي 1445هـ من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـيشار إلى أن التقويم الدراسي للعام 1445ھ يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.