عاجل.. "الجوازات": يُسمح للشباب بالسفر بدون حمل تصريح بدءًا من هذه السن

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أصدرت المديرية العامة للجوازات توضيحًا بشأن السن القانوني الذي يُسمح فيها للشباب بالسفر دون حمل تصريح.
يسمح للشباب بالسفر بدون حمل تصريح بدءًا من هذه السنجاء
ذلك خلال تفاعل حساب خدمة العملاء على منصة إكس، مع سؤال أحد المستفيدين يقول فيه:"
أنا عمري أكثر من 21 سنة وطالع عند خانة تصريح السفر "لا"، فكيف أستطيع
السفر؟".
لترد "الجوازات"، أن "السن القانوني الذي يسمح لكم بالسفر بدون حمل تصريح سفر هو 21 سنة فأكثر".
صلاحية
جواز السفر للمواطنين يأتي هذا في وقت كشفت فيه "الجوازات"
أن الحد الأدنى لصلاحية جواز السفر للمواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة
لا تقل عن 3 أشهر في حال السفر إلى الدول العربية و6 أشهر لبقية الدول، مشيرة إلى
أن بطاقة سجل الأسرة لا تُعد وثيقة سفر.
ضرورة
التأكد من مدة صلاحية جواز السفر ودعت "الجوازات" المواطنين إلى التأكد
من مدة صلاحية جواز السفر، والمسارعة إلى تجديد أو استخراج جوازات سفر جديدة لهم
أو للتابعين قبل موعد السفر بوقت كافٍ، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة
عبر منصة "أبشر" لإصدارها أو تجديدها وتسلّمها عن طريق الناقل البريدي.
أهمية
حمل جواز سفر ساري الصلاحية وأكدت المديرية العامة للجوازات أهمية حمل جواز
سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية، مبينة أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي "أبشر"
و"توكلنا" لا تُخوّل صاحبها لذلك.
@CareAljawazat— Unknown ' (@Unknown33476) May 5, 2024
السلام عليكم انا عمري اكثر من 21 سنه وطالع عند خانه تصريح السفر لا كيف كذا اقدر أسافر ولا لا ؟ وليش للحين طالعه لا