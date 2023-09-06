توقعات "الأرصاد" أمطار وسيول ورياح نشطة على مكة و3 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.



أمطار وسيول على 4 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.



سحب رعدية ورياح متربة على نجران

ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.



حركة الرياح على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي والأوسط.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي والأوسط.



حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.



