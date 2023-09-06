الأربعاء، 21 صفر 1445 ، 06 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

توقعات "الأرصاد" أمطار وسيول ورياح نشطة على مكة و3 مناطق

أمطار المملكة 2
أمطار وسيول على مكة و3 مناطق
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 4 مناطق
وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

سحب رعدية ورياح متربة على نجران
ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.

حركة الرياح على البحر الأحمر
 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط.
 وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي والأوسط.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي والأوسط.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

اقرأ أيضا

"أم القرى": صرف بدل ترحيل للفرد في 6 حالات.. تعرف عليها

على مكة وعدة مناطق.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من موجة حارة حتى الـ 4 مساءً

4 مطالب على طاولة مدير مرور المدينة

خبير طقس يُحذر من أول أيام "الصفري" وحالة من عدم الاستقرار الجوي

المملكة تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الألبان والبيض والتمور

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة وسيول 5:46 ص الخميس، 31 أغسطس 2023

عاجل.. توقعات " الأرصاد": أمطار رعدية وسيول على مكة و3 مناطق

أمطار المملكة 14 6:21 ص الأربعاء، 30 أغسطس 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار ورياح وبرد على مكة و3 مناطق

أمطار وسيول 4:27 ص الأحد، 27 أغسطس 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": طقس مستقر وأمطار وسيول في مكة والمدينة و3 مناطق

أمطار وسيول في معظم مناطق المملكة 10:14 ص الجمعة، 25 أغسطس 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول ورياح على مكة وجازان و4 مناطق

اقرأ أيضا

موظفون سعوديون
6:49 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"فزعة" الزميل لزميله لتغطيته في الدوام.. جريمة جنائية وهذه عقوبتها

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
1:12 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

رسالة شفهية من خادم الحرمين الشريفين لرئيس بوركينافاسو

مواقيت الصلاة
12:45 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

الأربعاء 21 صفر.. 11 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعصر بمكة المكرمة

حميدان التركي
12:40 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

رسالة صوتية مؤثرة لحميدان التركي من داخل محبسه في أمريكا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

اعلانات-المشاهير
11:07 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

دراسة: الجمهور في المملكة لا ينخدع في إعلانات المشاهير

العمال
10:49 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

سوق المملكة أسهم في خلق بيئة آمنة للعمالة الأجنبية

علم المملكة
10:04 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

موعد إجازة اليوم الوطني لطلاب المدارس والجامعات بالمملكة

أهم 10
9:34 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. مصير حساب المواطن وعقوبة "فزعة" الزميل لزميله في العمل

أخطار العودة للعمل
9:04 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكّن المتقاعد من تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل

الراتب
9:02 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"أم القرى": صرف بدل ترحيل للفرد في 6 حالات.. تعرف عليها