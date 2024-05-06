درجات الحرارة.. العظمى 39 بمكة والصغرى 12 في السودة

أ أ
أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم
أنحاء ومناطق المملكة.
*
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 39
درجة في مكة المكرمة، وأقلها 12 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 38 درجة في الدمام والخرج ووادي الدواسر وشرورة، و37 درجة في التنهات وحفر الباطن، و36 درجة في بريدة وجازان ونجران والمدينة والمنورة والرياض.
*
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة وطريف 12، القريات 13، وأبها 14، الباحة 15، وعرعر وحائل 18 درجة مئوية.