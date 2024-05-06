الإثنين، 27 شوال 1445 ، 06 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

درجات الحرارة.. العظمى 39 بمكة والصغرى 12 في السودة

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 39 درجة في مكة المكرمة، وأقلها 12 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 38 درجة في الدمام والخرج ووادي الدواسر وشرورة، و37 درجة في التنهات وحفر الباطن، و36 درجة في بريدة وجازان ونجران والمدينة والمنورة والرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة وطريف 12، القريات 13، وأبها 14، الباحة 15، وعرعر وحائل 18 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.


اقرأ أيضا

شاهد.. جريان السيول في ثادق وبروق تضيء سماء المجمعة

الإثنين 27 شوال .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

الجوازات: صلاحية جواز السفر للمواطنين الراغبين في السفر للخارج 3 أشهر للدول العربية و6 لباقي الدول

وزير الدفاع يلتقي نظيره البوركيني لبحث التعاون في المجال العسكري والدفاعي

عاجل.. بينهم ضابط صف ومديرين وممرضة.. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 12:03 م الأحد، 05 مايو 2024

أعلاها 40 مئوية.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 12:23 م الثلاثاء، 16 أبريل 2024

درجات الحرارة.. العظمى 36 بمكة والصغرى 10 في حائل

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 12:44 م الإثنين، 15 أبريل 2024

بـ 40 مئوية.. شرورة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 10:04 ص الأحد، 14 أبريل 2024

أعلاها 40 وأقلها 12.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة