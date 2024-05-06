درجات الحرارة.. العظمى 39 بمكة والصغرى 12 في السودة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 39 درجة في مكة المكرمة، وأقلها 12 درجات في السودة بعسير.وأضاف أنه سجل اليوم، 38 درجة في الدمام والخرج ووادي الدواسر وشرورة، و37 درجة في التنهات وحفر الباطن، و36 درجة في بريدة وجازان ونجران والمدينة والمنورة والرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة وطريف 12، القريات 13، وأبها 14، الباحة 15، وعرعر وحائل 18 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.