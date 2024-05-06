"التعليم" تحدد أولوية النقل للمعلمين.. وإعلان النتيجة في هذا الموعد

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تستعد إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة لإعلان نتائج حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي 1445هـ في 8 ذي القعدة 1445هـ.

يأتي هذا فيما شددت وزارة التعليم على أهمية التأكد من استكمال مديري ومديرات المدارس لإسناد الجدول الدراسي للمعلمين والمعلمات في نظام "نور"، ومتابعة ذلك خلال الأسبوعين الأولين من بداية العام الدراسي الجديد 1446هـ وبداية كل فصل دراسي.





النقل الداخلي للمعلمين



فترة التقديم على النقل الداخلي للمعلمين



المفاضلة في عملية النقل



وأوضحت الوزارة، في تعميم، تبليغ نتيجة إجراءات النقل الخارجي، والخطوات الإجرائية للنقل الداخلي للعام الدراسي الحالي 1445هـ، وإتاحة جميع الشرائح والمدارس التي لم يصدر قرار بإغلاقها للتقديم عليها خلال فترة إجراءات النقل الداخلي وفق الاحتياج والموازنة المعتمدة.وأشارت إلى أن أولوية النقل على المرحلة تكون وفق نوع ومرحلة المؤهل حسب قانون النقل الموجود في نظام نور، مع استثمار شاغلي الوظائف التعليمية الحاصلين على البرامج التأهيلية المعدة ضمن مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية وفق الاحتياج التعليمي والموازنة، وفق صحيفة "عكاظ".وشددت الوزارة، على أن ينقل معلمو المدارس المغلقة والمضمومة وفق الاحتياج التعليمي والموازنة داخل القطاع، وذلك بتسجيل رغباتهم وترتيب جميع شرائح القطاع.وفي حال عدم ترتيبها يتم إدراجها تلقائيًا وفق إعدادها في النظام للمصلحة التعليمية ونقل وفر المعلمين داخل القطاع حسب الاحتياج التعليمي والموازنة من خلال إدراجهم في إجراءات النقل الداخلي بعد إبلاغهم بتسجيل رغباتهم وترتيب جميع شرائح القطاع، وفي حال عدم ترتيبها يتم إدراجها تلقائيًا وفق إعدادها في النظام.واستمر التقديم على النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر حساباتهم في برنامج "نور"، خلال الفترة ما بين 12/10/1445هـ إلى 16/10/1445هـ.ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الحركة من 1445/11/8هـ، على أن تكون مدة الاعتراض ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها.وستكون أولوية النقل على المرحلة وفق نوع ومرحلة المؤهل حسب قانون النقل في نظام نور.وتبدأ المفاضلة بتاريخ المباشرة بالشهر والسنة في التعليم مطروحًا منه أيام الغياب بدون عذر ويُرصَد الغياب بنوعيه من تاريخ 26 محرم 1445هـ إلى 9/ 10/ 1445هـ.وعند التساوي في المفاضلة تكون المفاضلة وفق مجموع حساب الأوزان المعتمدة وهي: الغياب، والمعدل التراكمي، وعام التخرج، ودرجة الأداء الوظيفي للعام السابق.