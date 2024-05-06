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انطلاق الملتقى الوطني للتشجير بالرياض بمشاركة محلية ودولية واسعة

الملتقى الوطني للتشجير
الملتقى الوطني للتشجير
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 انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات "الملتقى الوطني للتشجير" في نسخته الأولى، برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.اضافة اعلان
وحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وعددٍ من أصحاب المعالي الوزراء.
وينظمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالرياض، بمشاركة جهات ومتخصصين بمختلف القطاعات المتعلقة بالمجال البيئي محلياً وإقليمياً ودولياً.


البرنامج الوطني للتشجير

 ويناقش الملتقى على مدى يومين، في جلسات حوارية يشارك فيها عددٌ من المسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والجمعيات البيئية، بحضور عددٍ من ممثلي المنظمات الدولية والبيئية؛ تنفيذ البرنامج الوطني للتشجير، والدروس المستفادة من مجموعة متنوعة من المشاريع على الصعيدين المحلي والعالمي.
إلى جانب بحث عوامل تمكين التشجير، وتمكين مشاركة المجتمع والحلول التقنية والفنية لتحقيق النجاح‘ إضافة إلى تسليط الضوء على نماذج ناجحة في مجال التشجير، والفرص الاستثمارية، وإبراز مستجدات القطاع.


 ويسهم الملتقى في التعريف بالبرنامج الوطني للتشجير، وتعزيز دور القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة.
إلى جانب تعزيز التواصل مع الجهات المشاركة، ومَدِّها بالمعلومات والتحديثات، ومساعدتها على القيام بدورها في البرنامج وصولًا إلى عمل تكاملي.

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