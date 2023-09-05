مكة تتصدر بـ 47.. أعلى المدن تسجيلًا لدرجات الحرارة اليوم بالمملكة

أعلن
المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى
وأوضح
على حسابه في "تويتر"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 47 درجة مئوية في منطقة مكة المكرمة.
وأضاف
أنه سجل اليوم 46 في الأحساء، و45 في القيصومة، و44 في المدينة ورفحاء وينبع
والعلا، و43 درجة في الدمام.
طقس شديد الحرارة بهذه المناطق
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد بأن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على معظم الأنحاء.
3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمس
كما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة
الشمس خلال وقت الذروة.
ذروة ارتفاع درجات الحرارة
وطالب الجميع بضرورة إتباع تعليمات السلامة الصحية،
مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى
الثالثة عصرًا.