المسند: غدًا آخر أيام الصيف.. وفي هذه الوقت يطول الليل

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قال الدكتور عبد الله المسند، خبير الطقس والمناخ، إنه وفقا لحركة الأرض حول الشمس فإن يوم غد الجمعة آخر يوم في فصل الصيف الذي بلغ طوله 93 يوماً. اضافة اعلان





الفصول المناخية:



حالة الطقس اليوم:



وأضاف: يدخل فصل الخريف الذي يبلغ طوله 89 يوماً، بنما طول فصل الشتاء 88 يوماً، وفصل الربيع 92 يوماً. في مثل هذه الأيام يطول الليل بمقدار دقيقة و 25 ثانية يومياً.وتابع: النهار هذا اليوم أطول من نهار 21 ديسمبر (الانقلاب الشتوي) (المربعانية) بنحو ساعة ونصف، وأقصر من نهار 21 يونيو(الانقلاب الصيفي) بساعة ونصف.في سياق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة ، وتساقط للبرد، وجريان السيول على منطقتي عسير وجازان.وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن صور رادارات الطقس، توضّح الآن تأثّر أجزاء من منطقتي عسير و جازان خاصة المرتفعات والسهول الساحلية، بالسحب الركامية الرعدية الممطرة.وأضاف أن الحالة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مع توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح هابطة نشطة السرعة وحبات البرد، مع خطر السيول والسيول المنقولة.وبين أنه يأمل من الجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات الجهات المعنية في مثل هذه الحالات الجوية.وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والسيول الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.