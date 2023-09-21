الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

المسند: غدًا آخر أيام الصيف.. وفي هذه الوقت يطول الليل

درجة الحرارة - الصيف - ارتفاع
المسند
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

قال الدكتور عبد الله المسند، خبير الطقس والمناخ، إنه وفقا لحركة الأرض حول الشمس فإن يوم غد الجمعة آخر يوم في فصل الصيف الذي بلغ طوله 93 يوماً.اضافة اعلان

الفصول المناخية:


وأضاف: يدخل فصل الخريف الذي يبلغ طوله 89 يوماً، بنما طول فصل الشتاء 88 يوماً، وفصل الربيع 92 يوماً. في مثل هذه الأيام يطول الليل بمقدار دقيقة و 25 ثانية يومياً.

وتابع: النهار هذا اليوم أطول من نهار 21 ديسمبر (الانقلاب الشتوي) (المربعانية) بنحو ساعة ونصف، وأقصر من نهار 21 يونيو(الانقلاب الصيفي) بساعة ونصف.

حالة الطقس اليوم:


في سياق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة ، وتساقط للبرد، وجريان السيول على منطقتي عسير وجازان.

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن صور رادارات الطقس، توضّح الآن تأثّر أجزاء من منطقتي عسير و جازان  خاصة المرتفعات والسهول الساحلية، بالسحب الركامية الرعدية الممطرة.

وأضاف أن الحالة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مع توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح هابطة نشطة السرعة وحبات البرد، مع  خطر السيول والسيول المنقولة.

وبين أنه يأمل من الجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات الجهات المعنية في مثل هذه الحالات الجوية.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والسيول الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
7:13 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

هل شراء سيارة جديدة من دولة خليجية يخضع للرسوم الجمركية؟

الحرب على المخدرات
6:27 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

الإطاحة بمقيمين من الجنسية اليمنية بجدة .. والكشف عن ما عثر عليه بحوزتهما

F6jkKZVXgAAH5cL
5:43 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

الليلة .. ظاهرة فلكية تزين سماء المملكة تشاهد بالعين المجردة

Capture
5:26 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

بعد أن سرقها في لمح البصر.. الإطاحة بلص السيارات في الرياض

اقرأ أيضا

أخبار السعودية.. مشروع سكني بجدة وصرف معاش التقاعد المبكر

استمرار تراجع مؤشر الأسهم .. خسر 112 نقطة في نهاية التعاملات

انطلاق تمرين "أسد الجنوب 4" بين القوات البرية ونظيرتها الفرنسية

تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار وسيول ورياح على عسير وجازان

"الشؤون الدينية" تدعو المعتمرين والزائرين لتجنب هذا الأمر داخل الحرم

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

WhatsApp-Image-2023-09-19-at-8.24.22-PM 2:45 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

4 فصول مناخية في يوم واحد .. "الزعاق" يكشف مفاجأة

أمطار غزيرة على عسير 1:02 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

عاجل ورسميًا.. تعليق الدراسة في المنشآت التدريبية بأبها ومحافظات عسير

الامطار - امطار - برق ورعد تعبيرية 3:31 م السبت، 02 سبتمبر 2023

حتى 9 مساءً.. أمطار على مدينة نجران و4 محافظات

إعصار ساولا في هونج كونج 11:57 ص الجمعة، 01 سبتمبر 2023

تحذير عاجل من سفارة المملكة في هونج كونج من تطورات خطيرة

اقرأ أيضا

مكافأة-جامعية
3:05 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

قائمة بالجامعات التي قدمت صرف المكافأة

مشروع سدايم
2:48 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

بشرى سارة.. طرح مشروع سكني جديد بجدة

درنة
2:45 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

المنظمة الدولية للهجرة: نزوح أكثر من 43 ألفا من درنة

ملابس عسكرية كخالفة
2:43 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

القبض على بنغالي بحوزته بدلاً ورتبًا عسكرية في الرياض

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
7:20 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

عند حذفه بالخطأ.. بهذه الطريقة يمكنك استرجاع حساب المواطن

تلوث الهواء
6:40 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

1400 محطة مراقبة أرضية تؤكد: أوروبا في انتظار كارثة غير مسبوقة (تفاصيل)

منصة مساند
6:32 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

منصة مساند: 5 خطوات لتوثيق عقود العمالة

Capture
5:26 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

بعد أن سرقها في لمح البصر.. الإطاحة بلص السيارات في الرياض

2023-09-21_02-49-24
5:18 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

"فإنها من تقوى القلوب".. مسن معاق يذهب إلى الصلاة حبوا (فيديو)

حساب المواطن
5:16 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

بهذه الطريقة.. يمكن لمن هم في سن الـ 18 عاما الاستفادة من دعم المواطن