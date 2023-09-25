أهم 10.. نزاهة تباشر عددًا من القضايا الجنائية وتحذير الأرصاد

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:



بـ 8 مواقع.. الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدمات السجل المدني اضافة اعلان



تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (8) مواقع حول المملكة.. المزيد هنا



كارثة درنة.. النائب العام الليبي يقرر حبس 6 مسؤولين



بعد مرور أكثر من أسبوعين على كارثة درنة، أعلن النائب العام الليبي حبس 6 مسؤولين بينهم رئيس هيئة الموارد المائية السابق.. المزيد هنا



وزير الطاقة: المملكة تعمل على مشروع بناء أول محطة نووية للطاقة السلمية



قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة تؤمن بالمساهمة الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة وفوائدها الاجتماعية والاقتصادية.. المزيد هنا



إيداع 942 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر



أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الاثنين، عن إيداع 942 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني".. المزيد هنا



صندوق التنمية الزراعية: تمويل الزراعة العضوية لا يشمل هذه المزارع



أكد صندوق التنمية الزراعية، أن تمويل الزراعة العضوية يعد أحد المنتجات التي يقدمها الصندوق.. المزيد هنا



تنبيه مهم من حساب المواطن للمقيمين خارج المملكة بخصوص صرف الدعم



كشف حساب المواطن عن شروط استحقاق الدعم للمستفيدين المتواجدين خارج المملكة.. المزيد هنا



لجميع المراحل.. تعرف على مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول



حددت وزارة التعليم، موعد اختبارات الفصل الأول الدراسي للطلاب في عموم مدارس المملكة.. المزيد هنا





هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية



صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية.. المزيد هنا



الإطاحة بـ 3 مواطنين في تربة لرفعهم لافتة تتضمن نعرات قبلية





قبضت شرطة محافظة تربة على 3 مواطنين لرفعهم لافتة ذات مضامين تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية.. المزيد هنا



الساعات القادمة.. تحذير عاجل من أمطار غزيرة على هذه المناطق





حذر خبراء الأرصاد من فرصة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا

