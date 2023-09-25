لجميع المراحل.. تعرف على مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول

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حددت وزارة التعليم، موعد اختبارات الفصل الأول الدراسي للطلاب في عموم مدارس المملكة.





مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول اضافة اعلان



موعد نهاية الفصل الدراسي الأول



موعد بدء الفصل الدراسي الثاني



وستبدأ اختبارات أعمال السنة من يوم الأحد الذي يوافق يوم 16 من ربيع الأول 1445 هـ.الاختبارات الشفهية والعملية تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 23 من ربيع الثاني 1445 هـ.اختبارات الفصل الدراسي الأول لمواد التعليم المدمج في المرحلة الثانوية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21 من ربيع الثاني 1445 هـ.اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالمملكة يوم الأحد الذي يوافق 28 من ربيع الثاني 1445 هـ.ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.