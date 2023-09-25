لجميع المراحل.. تعرف على مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول

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حددت وزارة التعليم، موعد اختبارات الفصل الأول الدراسي للطلاب في عموم مدارس المملكة.
مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأولوستبدأ اختبارات أعمال السنة من يوم الأحد الذي يوافق يوم 16 من ربيع الأول 1445 هـ.
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الاختبارات الشفهية والعملية تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 23 من ربيع الثاني 1445 هـ.
اختبارات الفصل الدراسي الأول لمواد التعليم المدمج في المرحلة الثانوية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21 من ربيع الثاني 1445 هـ.
اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالمملكة يوم الأحد الذي يوافق 28 من ربيع الثاني 1445 هـ.