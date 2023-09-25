الساعات القادمة.. تحذير عاجل من أمطار غزيرة على هذه المناطق

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حذر خبراء الأرصاد من فرصة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على عدد من مناطق المملكة.



سحب ركامية على عسير وجازان اضافة اعلان



وحسب "طقس العرب"، فإن آخر صور الأقمار الاصطناعية تُظهر بدء تأثر أجزاء من مرتفعات جازان وعسير بتطور لسحب ركامية رعدية في مقدمة أحوال جوية غير مستقرة ستشهدها المنطقة.





أجواء ماطرة على المناطق الجنوبية الغربية



وتوقع الخبراء أن تتدفق نحو الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة خلال الساعات القادمة برياح رطبة تعمل على تزايد نشاط السحب الماطرة.





حالة مطرية متوقعة على مكة و3 مناطق



وتتسع رقعة السحب وتزايد غزارتها، على أن تتركز بشكل أساسي على مرتفعات جازان وعسير، وقد تمتد لتشمل أجزاء من الباحة وربما منطقة مكة المكرمة.ويتوقع أن تكون المطار غزيرة على مرتفعات جازان وعسير، تترافق بحدوث العواصف الرعدية وربما تساقط لزخات من البَرَد.





رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.





أمطار رعدية ورياح متربة على 5 مناطق



وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.





الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر



فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

وأوضحت أنه يتعين أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.