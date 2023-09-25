الإثنين، 10 ربيع الأول 1445 ، 25 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

إيداع 942 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر

قطعة-ارض-سكني
برنامج سكني
أ أ
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أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الاثنين، عن إيداع 942 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر سبتمبر 2023.

وذلك في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج المملكة 2030.

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 إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين

 وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر سبتمبر بلغ 942 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري.

مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحوّل في يونيو 2017 حتى شهر سبتمبر 2023م بلغ نحو 52.1 مليار ريال.


أكثر من 722 ألف مستفيدٍ

 وأفاد أن برنامج الدعم السكني المحدّث وما يتضمنه من حلول وخيارات تمويلية وسكنية، إضافة إلى برامج الدعم كبرنامج الرهن الميسر وضمانات، تأتي بهدف تمكين المستفيدين من تملّك المسكن الملائم وفق احتياجاتهم وقدراتهم التمويلية.

لافتاً إلى أن هذه البرامج مكَّنت أكثر من 722 ألف مستفيدٍ من يونيو 2017 حتى سبتمبر الجاري.
يُذكر أن "الصندوق العقاري" يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة.

فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

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