الإثنين، 10 ربيع الأول 1445 ، 25 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

بـ 8 مواقع.. الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدمات السجل المدني

الأحوال-المتنقلة
الخدمات المتنقلة للأحوال المدنية
أ أ
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تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (8) مواقع حول المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة.اضافة اعلان
وضمن مبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.


البداية في نجران اليوم

 وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة نجران اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في مقر البريد السعودي “سبل” في مدينة نجران، ويوم الأربعاء للنساء في محافظة حبونا لمدة يومين لكل منهما.


الوحدات المتنقلة في القصيم الثلاثاء

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم يوم الثلاثاء خدماتها للنساء في ثانوية مركز الربيعية، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في محافظة النبهانية، وفي الجمعية الإنسانية بمحافظة عنيزة لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية يوم الثلاثاء خدماتها للنساء في محافظة طريب بمنطقة عسير لمدة يومين، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في مركز التأهيل الشامل بمنطقة حائل، ويوم الخميس في محكمة طريف العامة بمنطقة الحدود الشمالية لمدة يوم لكل منهما.


توفير خدمات السجل المدني

 وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
 وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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