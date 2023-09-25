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صحيفة تواصل الالكترونية

الإطاحة بـ 3 مواطنين في تربة لرفعهم لافتة تتضمن نعرات قبلية

2023-09-25_17-57-45
المتهمون
أ أ
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قبضت شرطة محافظة تربة على 3 مواطنين لرفعهم لافتة ذات مضامين تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية،.
وحسب بيان الأمن العام، تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.اضافة اعلان

جار القبض على مصور الفيديو
وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وفي وقت سابق، أعلنت شرطة منطقة الرياض أنها ألقت القبض على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

ضبط أسلحة نارية وذخيرة حية
وأضافت أنها ضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.
 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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