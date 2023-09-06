طعنه في ظهره حتى الموت.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن أنهى حياة آخر بالشرقية

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:





قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ). اضافة اعلان



تفاصيل الواقعة



أقدم / عبدالله بن سهاج بن شبيب العتيبي ـ سعودي الجنسية ـ، على قتل / علي بن عيدان بن معزي الشمري ـ سعودي الجنسية ـ، وذلك بطعنه بسكين في ظهره مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف سابق بينهما.



الجهات الأمنية:

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.



وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً.



وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.



تنفيذ الحكم

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالله بن سهاج بن شبيب العتيبي ـ سعودي الجنسية ـ، يوم الأربعاء بتاريخ 21 / 2 / 1445هـ الموافق 6 / 9 / 2023م بالمنطقة الشرقية.



حكومة المملكة

وأضافت: وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل