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"مساند" تتيح استقدام أكثر من 13 مهنة من 14 جنسية

مساند العمالة المنزلية
منصة مساند
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أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة "مساند"، الاستقدام لأكثر من أكثر من 13 مهنة من 14 جنسية مختلفة.اضافة اعلان

المهن المتاحة للاستقدام

والمهن المتاحة للاستقدام هي:
-عامل عناية شخصية.
- حارس منزلي.
- مدرس خاص.
- خياط منزلي.
- مدير منزل.
- مزارع منزلي.
- قهوجي منزلي.
- سفرجي منزلي.
- مباشر منزلي.
- أخصائي نطق وسمع خاص.
-مساعد شخصي.
- عامل مساند.
-سائقة خاصة.

قائمة التوظيف

وقد سجلت 75653 عقد توظيف في شهر يوليو الماضي، حيث احتلت باكستان وبنجلاديش والفلبين والهند وإثيوبيا مراكز متقدمة في قائمة التوظيف وفقًا لمنصة "مساند".

منصة مساند

ومنصة مساند أحد مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الاطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

ماذا تقدم المنصة؟


رحلة الاستقدام الموحدة
بخطوات بسيطة تبدأ من اختيار مهنة العمالة وجنسيهم حتى وصولهم إلى المملكة؟

خدمة معروفة

استقدم عاملة منزلية من فلبين، سريلانكا او كينيا محددة من قبلكم بتكلفة منخفضة وتوفر الوقت المستغرق في عملية الاستقدام والبحث عن عاملة.

إصدار تأشيرات المزارعين والصيادين والرعاة

خدمة تتيح لأصحاب النشاطات التالية: المزارعين، الصيادين، الرعاة، النحالين والاسطبلات إصدار التأشيرات لاستقدام العمالة من ضمن المهن المتاحة.

التأشيرات البديلة (التعويضية)

إصدار تأشيرة بديلة بدون رسوم حكومية في حال الخروج النهائي للعمالة خلال 90 يومًا من تاريخ وصولهم للمملكة.

التأشيرات لذوي الإعاقة

تمكين ذوي الإعاقة المسجلين في نظام الرعاية الاجتماعية من طلب تأشيرة العمالة المنزلية المسجلة.

نقل خدمات العمالة المنزلية

أتمتة ومتابعة وتحسين نقل خدمات العمالة المنزلية عبر تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف مكاتب الاستقدام والعملاء.

نظام الشكاوى الإلكتروني

تتيح المنصة رفع الشكاوى أو الملاحظات بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة الفروع أو قنوات التواصل الخاصة بوزارة الموارد البشرية، وذلك لحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

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