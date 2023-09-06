"مساند" تتيح استقدام أكثر من 13 مهنة من 14 جنسية

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أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة "مساند"، الاستقدام لأكثر من أكثر من 13 مهنة من 14 جنسية مختلفة.
المهن المتاحة للاستقداموالمهن المتاحة للاستقدام هي:
-عامل عناية شخصية.
- حارس منزلي.
- مدرس خاص.
- خياط منزلي.
- مدير منزل.
- مزارع منزلي.
- قهوجي منزلي.
- سفرجي منزلي.
- مباشر منزلي.
- أخصائي نطق وسمع خاص.
-مساعد شخصي.
- عامل مساند.
-سائقة خاصة.
September 6, 2023
قائمة التوظيفوقد سجلت 75653 عقد توظيف في شهر يوليو الماضي، حيث احتلت باكستان وبنجلاديش والفلبين والهند وإثيوبيا مراكز متقدمة في قائمة التوظيف وفقًا لمنصة "مساند".
منصة مساندومنصة مساند أحد مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الاطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.
ماذا تقدم المنصة؟
رحلة الاستقدام الموحدة
بخطوات بسيطة تبدأ من اختيار مهنة العمالة وجنسيهم حتى وصولهم إلى المملكة؟