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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو

نائب الدعم السريع
نائب الدعم السريع
أ أ
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أعلنت "الخزانة الأمريكية" عن فرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو، على خلفية "ارتكاب انتهاكات حقوقية بدارفور وأماكن أخرى".اضافة اعلان

ومؤخرًا نشر الدعم السريع تسجيل صوتي منسوب لـ"حمدتي"، وصفه مراقبون بأنه غريب بعدما أثيرت مؤخرًا إشاعات عن مقتله، حيث دعا قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان حميدتي، الجيش السوداني للانضمام لـ"خيار الشعب".

حميدتي: المعركة في السودان ستنتهي قريبًا جدًا
وأوضح أن قوات الدعم السريع لم تبدأ الحرب في السودان، نافيًا قتل قوات الدعم السريع للأسرى، مخاطبًا الشعب السوداني بأن هذه المعركة ستنتهي قريبًا جدًا.

الدعم السريع يتهم البرهان بـ "الخيانة
واتهم حميدتي، الفريق عبد الفتاح البرهان بـ "الخيانة"، مبينًا أن البرهان اتهمه وقواته بالخيانة وأن الجيش بادر بمهاجمته وفرض عليهم الحرب، مؤكدًا أن البرهان رفض مقترحي بالتوأمة بين قواته والجيش السوداني.
يأتي هذا في وقت أصدر فيه الجيش السوداني بيانًا بأنه سيسلم الصليب الأحمر الدولي 230 أسيرًا من قوات الدعم السريع.
فيما استنكرت وزارة الخارجية السودانية، لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مع مستشار الدعم السريع بأديس أبابا، لافتة إلى أن لقاء فكي ومستشار الدعم السريع سابقة خطيرة ومخالفة لنظم وأعراف الاتحاد الإفريقي.

الجيش والشعب متفقان على دحر التمرد
وقال رئيس مجلس السيادة بالسودان: إن الجيش والشعب متفقان على دحر التمرد، مؤكدًا رفض السودان لأي إملاءات وأته يرحب بأي دعم يخدم إعادة الإعمار.

استمرار وتجدد الاشتباكات بين الطرفين
يأتي هذا مع استمرار وتجدد الاشتباكات بين الطرفين، حيث قصف الجيش السوداني بالمدفعية أهدافًا لقوات الدعم السريع وسط وشرقي أم درمان ومناطق في الخرطوم بحري وشرق النيل.

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