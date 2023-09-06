تنويه مهم بخصوص تسجيل المطلقة "الأجنبية" في حساب المواطن؟

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كشف حساب المواطن عن آلية تسجيل طليقة المواطن غير السعودية في برنامج الدعم.

وأضاف ردًا على استفسار بهذا الخصوص عبر "خدمة المستفيدين" في منصة "إأكس": "في حال كانت الحالة الاجتماعية "مطلقة" بإمكانها التسجيل بهوية أكبر الأبناء وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة "تابع معال "وإرفاق المستندات المطلوبة ( صك ولاية أو إثبات احتضان)". اضافة اعلان



في حال كانت الحالة الإجتماعية " مطلقة " بإمكانها التسجيل بهوية أكبر الأبناء وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة " تابع معال "وإرفاق المستندات المطلوبة ( صك ولاية أو إثبات احتضان) — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) September 6, 2023

خطوات التسجيل في حساب المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

