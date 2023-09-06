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كانوا في الرمق الأخير.. إنقاذ عالقين بصحراء حفر الباطن

فريق إنجاد
فريق إنجاد
أ أ
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تمكن فريق إنجاد من إنقاذ عالقين كانوا في الرمق الأخير، بالقرب من محافظة حفر الباطن.

عالقين بحفر الباطن:


وكان قد ورد لعمليات الفريق اتصال يستنجد لمساعدة عدة أشخاص علقت مركبتهم في الصحراء ولا يوجد معهم أكل ولا ماء، وقد انقطع الاتصال بهم.اضافة اعلان

وبعد التنسيق مع الجهات الأمنية، تحرك أعضاء الفريق إلى الموقع التقريبي لهم، وخلال وقت وجيز عثرَ أعضاء فريق إنجاد عليهم وهم في الرمق الأخير، وتم إخراجهم من الصحراء بسلام. 

وقد أشاد المدير العام للدفاع المدني بالمحافظة على العمل البطولي للأعضاء، حيث تم تكريمهم صباح هذا اليوم وتقديم شهادات شكر لهم. 

عمل بطولي:



وفي سياق آخر أظهر مقطع فيديو عملا بطوليا لشاب فلسطيني أنقذ طفلا من الموت في اللحظات الأخيرة.


وكان الطفل مع أمه داخل سيارة عندما علقت رأسه من نافذة السيارة وكاد يموت اختناقا.

وفي لمح البصر، انطلق الشاب ناحية السيارة وبدأ في تحطيم الزجاج بيده حتى تمكن من إنقاذ الطفل قبل الموت.

وأصيب الشاب بجروح بسيطة نتيجة الزجاج لكنه تمكن إنقاذ الطفل في نهاية الأمر.

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