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موعد إجازة اليوم الوطني لطلاب المدارس والجامعات بالمملكة

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يحصل الطلاب في مختلف المدارس والجامعات على إجازة سنوية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة.
وستكون إجازة الاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين يوم الأحد 9 من ربيع الأول 1445هـ، 24 من سبتمبر 2023م، نظرًا لموافقة يوم 23 من سبتمبر موعد الإجازة الأسبوعية (السبت).


الأهداف الرئيسة للاحتفاء باليوم الوطني

وحددت وزارة التعليم، عددًا من الأهداف الرئيسة للاحتفاء باليوم الوطني تحت شعار "نحلم ونحقق"، على رأسها:

- إبراز دور المؤسس الملك عبدالعزيز وأبنائه في لمّ شمل الوطن.

- تجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

- تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين والملك والوطن لدى الطلاب وجميع منسوبي التعليم
وتتضمن الاحتفالات، فعالية "القائد القدوة"، والتي يكتب فيها الطلاب عن الصفات القيادية للمؤسس وتقدم في الإذاعة المدرسية، وفعالية "أوبريت وفلكلور" وتنفذها جميع الإدارات التعليمية بإشراك الطلاب، تبرز فيها جهود المؤسس وتجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده.


احتفالية اليوم الوطني لتوحيد المملكة


وتحتفل المملكة باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 من سبتمبر من كل عام. 
ويوافق هذا اليوم المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود برقم 2716، وتاريخ 17 من جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 من جمادى الأولى 1351 هـ، الموافق يوم 23 من سبتمبر من عام 1932م.
وفي 2005، أقر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود اعتبار اليوم الوطني إجازةً رسميّة ابتداءً من اليوم الوطني السعودي 75 الذي وافق ذلك العام. 

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