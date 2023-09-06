بشرى من سكني بخصوص القسط الميسر.. التفاصيل والشروط

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كشف برنامج سكني عن شروط الانتفاع من برنامج الإسكان الميسر لغير القادرين على تحمل أعباء السكن والذين لاتتجاوز صافي رواتبهم عن 7000 ريال. اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، إنه "تم إطلاق منتج القسط الميسر والذي يهدف إلى تخفيض قيمة الوحدة السكنية على عدد من مشاريع البيع على الخارطة".

وأضاف: "وللاستفادة من القسط الميسر يمكنك عزيزي المستفيد التوجه مباشرة إلى مركز سكني الشامل، وبإمكانك معرفة كافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)".





القسط الميسر



هو دعم إضافي، عبارة عن خصم على سعر بيع الوحدة السكنية ضمن مشاريع البيع على الخارطة ويكون على مشاريع محددة وتحدث بشكل مستمر.





الهدف



- تقديم دعم إضافي للحصول على تمويل بقسط ميسر وذلك لرفع نسبة تملك الأسر السعودية.





المميزات



- وحدات تحت الأنشاء.- قسط ميسر يبدأ من 850 ريالاً سعوديًا / شهريًا.- الاستفادة من برنامج الضمانات.





التصنيف



- وحدات سكنية من مشاريع البيع على الخارطة.





الفئة المستهدفة



- مستفيدي برنامج سكني الذين لا يتجاوز صافي راتبهم الشهري 7000 ريال سعودي.





المتطلبات



- أن يكون صافي الراتب من 3000 الى 7000 ريالالمستندات المطلوبة: تعريف بالراتب وكشف حساب آخر 3 أشهر.





خطوات التسجيل



-تسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهوية وكلمة المرور والرمز المرئي.-أو التسجيل من خلال حساب النفاذ الوطني الموحد.-الانتقال إلى خيار منتجات الدعم السكني.-اختيار القسط الميسر.-قراءة تفاصيل البرنامج والضغط على زر إنشاء طلب جديدة.-إدخال البيانات المطلوبة ثم الضغط على إرسال.