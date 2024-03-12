أمطار الخير برمضان.. شاهد قوة الأمطار والسيول والشلالات في عسير والباحة (فيديوهات)

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت قبيل مغرب اليوم الثلاثاء الثاني من رمضان، كميات غزيرة من الأمطار على منطقتي عسير والباحة.







أمطار وسيول وشلالات في عسير والباحة





شلالات وسيول عقبة شعار

بمنطقة

الثلاثاء ٢ رمضــان ١٤٤٥هـ

12 مـارس 2024م

📸 | سعيد مشهور

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. pic.twitter.com/vb2pmqH4cs 📍مشاهد جميلة لـشلالات وسيول عقبة شعاربمنطقة #عسير الثلاثاء ٢ رمضــان ١٤٤٥هـ12 مـارس 2024م📸 | سعيد مشهور March 12, 2024

أمطار رعدية على نجران وعسير وجازان





الثلاثاء ٢ رمضــان ١٤٤٥هـ

12 مـارس 2024م

📸 | خالد القحطاني

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. pic.twitter.com/0YdrjvUgp9 📍امطار عقبة شعار #عسير الثلاثاء ٢ رمضــان ١٤٤٥هـ12 مـارس 2024م📸 | خالد القحطاني March 12, 2024

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار





الثلاثاء ٢ رمضــان ١٤٤٥هـ

12 مـارس 2024م

📸 | صالح العمري

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. pic.twitter.com/Bk7ol7yvA7 📍امطار #الباحة الآنالثلاثاء ٢ رمضــان ١٤٤٥هـ12 مـارس 2024م📸 | صالح العمري March 12, 2024

انخفاض في درجات الحرارة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت مناطق عسير والباحة لأمطار غزيرة أدت لجريان السيول وتدفق الشلالات مع تقلبات جوية جنوب المملكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، وعسير.في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية، الرياض، ويمتد تأثيرها على نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من تساقط أمطار غزيرة وجريان السيول مع هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.