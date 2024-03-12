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أمطار الخير برمضان.. شاهد قوة الأمطار والسيول والشلالات في عسير والباحة (فيديوهات)

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أمطار وشلالات عسير
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت قبيل مغرب اليوم الثلاثاء الثاني من رمضان، كميات غزيرة من الأمطار على منطقتي عسير والباحة.اضافة اعلان


أمطار وسيول وشلالات في عسير والباحة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت مناطق عسير والباحة لأمطار غزيرة أدت لجريان السيول وتدفق الشلالات مع تقلبات جوية جنوب المملكة.

أمطار رعدية على نجران وعسير وجازان

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، وعسير.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

 في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية، الرياض، ويمتد تأثيرها على نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

انخفاض في درجات الحرارة

 كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من تساقط أمطار غزيرة وجريان السيول مع هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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