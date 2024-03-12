أمطار الخير برمضان.. شاهد قوة الأمطار والسيول والشلالات في عسير والباحة (فيديوهات)

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت
قبيل مغرب اليوم الثلاثاء الثاني من رمضان، كميات غزيرة من الأمطار على منطقتي عسير والباحة.
أمطار
وسيول وشلالات في عسير والباحةوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت مناطق عسير والباحة
لأمطار غزيرة أدت لجريان السيول وتدفق الشلالات مع تقلبات جوية جنوب المملكة.
📍مشاهد جميلة لـ— طقس (@tqqs) March 12, 2024
شلالات وسيول عقبة شعار
بمنطقة #عسير
الثلاثاء ٢ رمضــان ١٤٤٥هـ
12 مـارس 2024م
📸 | سعيد مشهور
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أمطار
رعدية على نجران وعسير وجازانوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، وعسير.
📍امطار عقبة شعار #عسير— طقس (@tqqs) March 12, 2024
الثلاثاء ٢ رمضــان ١٤٤٥هـ
12 مـارس 2024م
📸 | خالد القحطاني
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. pic.twitter.com/0YdrjvUgp9
رياح
سطحية مثيرة للأتربة والغبار في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة
للأتربة والغبار، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء
الجنوبية من مناطق الشرقية، الرياض، ويمتد تأثيرها على نجران، جازان، عسير،
الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.
📍امطار #الباحة الآن— طقس (@tqqs) March 12, 2024
الثلاثاء ٢ رمضــان ١٤٤٥هـ
12 مـارس 2024م
📸 | صالح العمري
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. pic.twitter.com/Bk7ol7yvA7