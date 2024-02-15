بالفيديو.. تساقط الثلوج بشكل كثيف على جبل اللوز غرب تبوك

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقط الثلوج بشكل كثيف على جبل اللوز غرب تبوك.





تساقط الثلوج بشكل كثيف على جبل اللوز





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فيديو مباشر

تساقط الثلوج ❄️☃️ بشكل كثيف على جبل اللوز شمال غرب

الخميس ٥ شــعــبان ١٤٤٥هـ

15 فبراير 2024م

📸 | تركي العطوي

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. pic.twitter.com/ESfnEUxtRi فيديو مباشرتساقط الثلوج ❄️☃️ بشكل كثيف على جبل اللوز شمال غرب #تبوك الخميس ٥ شــعــبان ١٤٤٥هـ15 فبراير 2024م📸 | تركي العطوي February 15, 2024

أمطار غزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة



نشاط الرياح السطحية



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقط الثلوج بشكل كثيف على جبل اللوز غرب تبوك، وسط طقس غير مستقر وأجواء شديدة البرودة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، وتكون متوسطة في مجملها على مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.