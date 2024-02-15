بالفيديو.. تساقط الثلوج بشكل كثيف على جبل اللوز غرب تبوك

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقط الثلوج بشكل كثيف على جبل اللوز غرب تبوك.
تساقط الثلوج بشكل كثيف على جبل اللوز وأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقط الثلوج بشكل كثيف على جبل اللوز غرب تبوك، وسط طقس غير مستقر وأجواء شديدة
البرودة.
🔴— طقس (@tqqs) February 15, 2024
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فيديو مباشر
تساقط الثلوج ❄️☃️ بشكل كثيف على جبل اللوز شمال غرب #تبوك
الخميس ٥ شــعــبان ١٤٤٥هـ
15 فبراير 2024م
📸 | تركي العطوي
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. pic.twitter.com/ESfnEUxtRi