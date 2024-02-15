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شاهد.. ماذا فعلت الأمطار والسيول بطريق "الرس – القرين" في القصيم؟

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أمطار وسيول القصيم
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مع استمرار الحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت صباح اليوم الخميس، أمطار غزيرة أدت لجريان السيول على طريق "الرس – القرين" في منطقة القصيم.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وسيول على طريق "الرس – القرين" بالقصيم

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرّض طريق "الرس – القرين" في القصيم لسيول متدفقة نتيجة تساقط أمطار غزيرة.


أمطار غزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، وتكون متوسطة في مجملها على مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

نشاط الرياح السطحية

في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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