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بالفيديو.. تساقط أمطار متجمدة على نيوم وطريق اللوز بتبوك

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أمطار تبوك
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت صباح اليوم الخميس، أمطار غزيرة على طريق اللوز والمويلح في محافظة نيوم بمنطقة تبوك.اضافة اعلان

أمطار مجمدة على طريق اللوز والمويلح بنيوم في تبوك

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض طريق اللوز والمويلح وشرما بنيوم لأمطار غزيرة وتقلبات جوية على منطقة القصيم، وسط طقس غير مستقر وأجواء شديدة البرودة

أمطار غزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، وتكون متوسطة في مجملها على مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.


نشاط الرياح السطحية

في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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