بالفيديو.. تساقط أمطار متجمدة على نيوم وطريق اللوز بتبوك

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت صباح
اليوم الخميس، أمطار غزيرة على طريق اللوز والمويلح في محافظة نيوم بمنطقة تبوك.
أمطار مجمدة على طريق اللوز والمويلح بنيوم في تبوكوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض طريق اللوز والمويلح وشرما بنيوم
لأمطار غزيرة وتقلبات جوية على منطقة القصيم، وسط طقس غير مستقر وأجواء شديدة
البرودة
امطار متجمده على طريق اللوز ❄️⛄️#تبوك pic.twitter.com/nV96tzltEK— ابو مالك (@meteeb44) February 14, 2024
أمطار
غزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة
مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض،
الشرقية، وتكون متوسطة في مجملها على مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف،
الحدود الشمالية.
نشاط
الرياح السطحيةفي
حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة،
المدينة المنورة، تبوك.
امطار شرما الان #نيوم #تبوك pic.twitter.com/GZkIABdzyi— فريق امطار تبوك (@tabuk_area) February 15, 2024