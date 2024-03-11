أخبار السعودية.. مواعيد الدوام الدراسي في رمضان وسكان هذه المدينة أول من يفطرون بالمملكة

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الواحدة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
العَلَم السعودي.. 3 قرون من العزة والشموخ.. مراحل التغيير وأبرز المميزات
يوافق اليوم الاثنين 11 من مارس، يوم العلم السعودي الذي أقره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في العام الماضي، للاحتفال بذكرى اختياره رسميًا علمًا للمملكة قبل 87 عامًا.
ننشر مواعيد الدوام في مدارس المملكة خلال شهر رمضان
انتظم الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام، في أول أيام دوام شهر رمضان المبارك لجميع المراحل الدراسية بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي.
هل يتم صرف دعم حساب المواطن في شهر رمضان؟
يتساءل كثير من مستفيدي حساب المواطن حول موعد إيداع الدفعة 77 – لشهر إبريل، وما إذا كانت ستوافق شهر رمضان أم بعده.
غرة شهر رمضان.. أهالي هذه المدينة أول من يتناولون السحور والإفطار
يترقب المواطنون والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور في أول أيام رمضان المباركات الموافق 11 مارس.
طقس أول أيام رمضان.. رياح وأمطار رعدية على مكة والرياض ومعظم المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى: أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية.
أول أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 1 رمضان 1445 هجرية، الموافق 11 مارس 2024م.
"هيئة الطرق": جاهزية طرق المملكة لخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين في رمضان
أكملت الهيئة العامة للطرق استعداداتها وجاهزية خططها التشغيلية وكوادرها الفنية والمتخصصة لخدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان 1445 هـ.