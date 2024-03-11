الإثنين، 01 رمضان 1445 ، 11 مارس 2024

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غرة شهر رمضان.. أهالي هذه المدينة أول من يتناولون السحور والإفطار

الصوم ورمضان
رمضان
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يترقب المواطنون والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور في أول أيام رمضان المباركات الموافق 11 مارس.
ويحين موعد السحور بمشيئة الله، قبل ساعة أو ساعتين على الأقل من أذان الفجر، بمشيئة الله.اضافة اعلان

مواعيد السحور

ويؤذن لصلاة الفجر في مكة المكرمة الساعة 5:17، وفي المدينة المنورة 5:16، وفي الرياض 4:48، وفي بريدة 4:58، وفي الدمام 3:34، وفي أبها 5:07، وفي تبوك 5:27، وفي حائل 5:07.
بينما يؤذن لصلاة الفجر في عرعر الساعة 5:08، وفي جازان 5:07، وفي نجران 5:00، وفي الباحة 5:10، وفي سكاكا الساعة 5:12 بمشيئة الله.

مواعيد الإفطار

بينما يحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، يوم 1  رمضان، على النحو التالي بمشيئة الله:
مكة المكرمة 6:29 مساء، المدينة المنورة 6:29، الرياض 6:01، بريدة 6:12، الدمام 5:47 ، أبها 6:19.
ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:41، وفي حائل 6:20، وفي عرعر 6:22، وفي جازان 6:20، وفي نجران 6:13، وفي الباحة 6:23، وفي سكاكا 6:26.
وبذلك يكون أهالي الدمام أول من يتناولون طعامي السحور والإفطار، بينما يكون أهالي تبوك آخر من يتناولون طعام السحور والإفطار بمشيئة الله.



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