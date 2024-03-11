عاجل.. طقس أول أيام رمضان.. رياح وأمطار رعدية على مكة والرياض ومعظم المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى: أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية.





أمطار رعدية على 9 مناطق



رياح وشبه انعدام في الرؤية الأفقية على 5 مناطق



انخفاض في درجات الحرارة على 5 مناطق



حركة الرياح على البحر الأحمر



حركة الرياح على الخليج العربي



6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطار

وأضاف أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والحدود الشمالية.في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، حائل، والقصيم.كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تبوك، حائل، القصيم، الجوف، والحدود الشمالية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي.وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط.وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي.وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية تتحول ليلاً إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي.وجنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي.وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.







الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



ونبهت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين وسائقي السيارات والحافلات المدرسية باتباع إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.وأكدت المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.وقدمت عددًا من النصائح للقيادة السليمة وقت المطر، وهي:1 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.2 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.3 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب عليها.4 - قُد ببط وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.5 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.6 - اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.