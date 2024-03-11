أول أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

أ أ
تقدم صحيفة
“تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 1 رمضان
1445 هجرية، الموافق 11 مارس 2024م.
مواقيت
الصلاة ليوم الإثنين 1 رمضان 1445هـويؤذن لصلاة
الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:34 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة
7:47.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:27 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:41 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 1 رمضان 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:17
المدينة – 5:16
الرياض – 4:48
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:31
المدينة – 12:32
الرياض – 12:04
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:55
المدينة – 3:56
الرياض – 3:28
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:29
المدينة – 6:29
الرياض – 6:01
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:29
المدينة – 8:29
الرياض – 8:01