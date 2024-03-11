أول أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 1 رمضان 1445 هجرية، الموافق 11 مارس 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الإثنين 1 رمضان 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:34 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:47.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:27 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:41 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 1 رمضان 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:17المدينة – 5:16الرياض – 4:48○ موعد أذان الظهرمكة – 12:31المدينة – 12:32الرياض – 12:04○ موعد أذان العصرمكة – 3:55المدينة – 3:56الرياض – 3:28○ موعد أذان المغربمكة – 6:29المدينة – 6:29الرياض – 6:01○ موعد أذان العشاءمكة – 8:29المدينة – 8:29الرياض – 8:01