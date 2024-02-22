أخبار السعودية.. عدد أيام إجازة يوم التأسيس بالقطاع الخاص ونتائج اختبارات نهاية الفصل الثاني

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:







لطالما شكلت الدرعية في عصر الدولة السعودية الأولى مركزًا حضاريًا للعلم والثقافة والتجارة، وهو نهج تبناه الإمام محمد بن سعود (رحمه الله) مؤسس الدولة السعودية الأولى؛ بعد أن عانت الجزيرة العربية عمومًا ولسنوات طويلة من الإهمال وعدم الأمان والاستقرار.







يكتسب العلم الوطني، أهمية كبرى في وجدان الشعوب، فهو يعد رمزًا للسيادة، وتعبيرًا عن هوية الدولة وتاريخها، لذا لايخلو نظام في العالم من تجريم إهانته أو التعدي عليه.







رفع سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة، سائلًا الله أن يعيد هذه المناسبة الغالية على بلادنا وقيادتنا أعوامًا مديدة، وهي تنعم بالتقدم والرقي والأمن والأمان.







يوافق اليوم الخميس 22 من فبراير، ذكري يوم التأسيس، وذلك بعد صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) العام المـاضي بـأن يكـون الـ 22 من فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة ويصبح إجازة رسمية، فما هو الفرق بين اليوم الوطني ويوم التأسيس؟







تبحث العديد من العائلات عن أماكن للخروج والتنزه، في إجازة ذكري يوم التأسيس، وهناك العديد من الوجهات الملائمة للتنزه فيها، والتي يمكن للأسر أن تصطحب أطفالها إليها، للاستمتاع بأجواء يوم الإجازة.







أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن اليوم الخميس، سيكون عطلة رسمية لكافة القطاعات: العام والخاص وغير الربحي، وذلك بمناسبة يوم التأسيس.







أصبح متاحًا للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني عبر منصة "نور" التابعة لوزارة التعليم.







أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار خفيفة مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.







يبدأ اليوم الخميس، تنفيذ نظام الإعفاء الإلكتروني للمواطنين السعوديين المسافرين إلى بريطانيا، لتكون تأشيرة ETA بدلاً عن تأشيرة EVW.







تسببت أزمة ارتفاع أسعار البصل بالمملكة، خلال الأيام السابقة، إلى زيادة الاهتمام به؛ فهو من الخضراوات التي لا يستغني عنها أي بيت لما يحتويه من فوائد كثيرة.







أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف شاغرة للخريجين من حملة "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس" عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في كل من "جازان، الجبيل، رأس الخير" على النحو التالي:

