عاجل.. بعد العفو عنها في اللحظات الأخيرة.. ماذا قال والد طفل "خميس حرب" ووالد المعفو عنها؟ (فيديو)

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مشاعر إنسانية نادرة عبّر عنها ابنا عمومة ارتبطا بعلاقة حب ومودة لأكثر من 60 عامًا، ولم يفترقا عن بعض، حتى على الرغم من مقتل ابن أحدهما على يد ابنة الآخر، والحكم بتطبيق حكم الشرع على المتهمة.





تفاصيل الواقعة



العفو عن المتهمة







"حنش الحربي" يعفو عن قاتلة ابنه ولم ينس علاقته مع والد المعفو عنها التي دامت 60 عاما



التفاصيل مع مراسل pic.twitter.com/hOLTOmrK5P فيديو | في آخر اللحظات قبل القصاص.."حنش الحربي" يعفو عن قاتلة ابنه ولم ينس علاقته مع والد المعفو عنها التي دامت 60 عاماالتفاصيل مع مراسل #الإخبارية أحمد البرتاوي #نشرة_النهار May 17, 2024

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما قبل 6 سنوات، عندما عثرت الأجهزة الأمنية على الطفل عبدالمجيد الحربي، البالغ من العمر 12 عامًا، مقتولاً حرقًا بالنار بالقرب من منزل أسرته في مركز خميس حرب بمحافظة القنفذة. وذلك بعد يومين من اختفائه،على إثر ذلك بدأت سلطات التحقيق في البحث المكثف عن مرتكب/ة واقعة القتل فيما عُرفت آنذاك بقضية "طفل خميس حرب".وألقت الشرطة القبض على المتهمة، والتي تبين أنها إحدى قريبات الطفل واعترفت بالجريمة.وبعد 6 سنوات من إجراءات المحاكمة، صدر الحكم بتطبيق حكم الشرع على المتهمة يوم الثلاثاء الماضي، إلا أن والد الضحية حنش محمد مرعي الحربي فاجأ الجميع وقبل لحظات فقط من تنفيذه بالصفح عنها ابتغاء وجه الله تعالى.وقال والد الضحية في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية": "كنت أفكر في أمور، وأخيرًا فكرت في أن أعفو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ومن دون أن أرجع لأحد، أو للذين توسطوا لأجل العفو".وأضاف: "نحن من عائلة واحدة، وهناك كل حب وتقدير لوالد المتهمة (مرعي)، وهو ابن عمي ونسيبي، وبيننا علاقة مودة ومحبة تمتد إلى أكثر من 60 عامًا".وتابع متحدثًا عن علاقته بوالدة قاتلة ابنه: "نحن إخوة أكثر من الإخوان، وهذه القضية لم تؤثر على علاقتنا ببعض، نحضر المناسبات معًا، وكأن لم يكن بيننا شيء"..





ماذا قال والد المعفو عنها؟







بعد قرار العفو في آخر اللحظات، مشاعر والد المعفو عنها لصديقه ورفيق دربه حنش الحربيpic.twitter.com/g3MsJRV074 #الإخبارية فيديو | "حنش الحربي أغلى من أخواني"بعد قرار العفو في آخر اللحظات، مشاعر والد المعفو عنها لصديقه ورفيق دربه حنش الحربي #نشرة_النهار May 17, 2024

في المقابل، أعرب والد المعفو عنها عن تقديره لقرار ابن عمه بالعفو عن ابنته.وقال: "حنش بيض الله وجهه، أخويا، ونسيبي، وتربينا معًا، وقضينا 30 سنة في الخدمة معًا، ولم نفترق".وأضاف: "لدي اثنان من الإخوان (في المنطقة التي يسكن فيها)، ولا أذهب إلا إلى حنش، وهو أكثر من أخ، يعلم الله بمعزته في قلبي"وتابع: "أتمنى من كل إنسان أن يفعل الخير لآخرته، فالدنيا لا تساوي شيئًا وفانية، ولن ينفعك إلا ما يقربك من الله تعالى.. وحنش اتخذ قرارًا ما بعده قرار".