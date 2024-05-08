عاجل.. بدء صرف دفعة مايو من حساب المواطن بعد 15 ساعة

أ أ

يترقب المؤهلون للدورة 78 من حساب المواطن، إيداع مبالغ الدفعة في حساباتهم البنكية في وقت متأخر ليل الأربعاء/ الخميس.

يأتي هذا في ظل التبكير بعملية الصرف لتكون يوم الخميس 9 مايو، نظرًا لموافقة موعد الإيداع الشهري يوم الجمعة – العطلة الأسبوعية.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "وسيتم صرف الدعم للدفعة 78 يوم الخميس بتاريخ "9 مايو"، علمًا بأن عملية الإيداع تستمر على مدار اليوم.





قيمة استحقاق حساب المواطن



حالة الدفعة مدفوعة



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

