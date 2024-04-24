أخبار السعودية.. فحوصات طبية روتينية لخادم الحرمين وبيان حول تعديل موعد إيداع الدعم السكني

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
الديوان الملكي: خادم الحرمين دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي ".. المزيد هنا
بيان من النيابة العامة.. إنشاء مركز حماية المبلغين والشهود
أقر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إنشاء "مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا"؛ إنفاذًا للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.. المزيد هنا
بيان من الصندوق العقاري بخصوص تعديل موعد إيداع الدعم السكني
أودع صندوق التنمية العقارية اليوم 961 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر إبريل 2024م بهدف تحسين قدرة المستفيدين على التملك تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.. المزيد هنا
بشرى للموظفين الحكوميين في هذا الموعد
يترقب الموظفون بالقطاع العام والحكومي، موعد صرف راتب شهر إبريل، وذلك في غضون أيام قليلة.. المزيد هنا
بالخطوات.. طريقة إصدار التصاريح لحجاج الداخل 1445
تبدأ وزارة الحج والعمرة اعتبارًا من اليوم الأربعاء، إصدار تصاريح حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين لموسم هذا العام 1445هـ.. المزيد هنا
بعد البدء بتفعيلها.. كيف تحصل على تأشيرة شنجن لمدة 5 أعوام؟
دخل قرار الاتحاد الأوروبي منح تأشيرة "شنجن" لمواطني المملكة والبحرين وسلطنة عمان لمدة خمس سنوات عند أول طلب لهم، التنفيذ اعتبارًا من أمس الثلاثاء، بحسب السفارة الفرنسية لدى المملكة.. المزيد هنا
"تقويم التعليم": اختبار الرخصة المهنية في هذا الموعد
حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، موعد إجراء الدورة الخامسة من اختبار الرخصة المهنية التعليمية في الربع الأخير من العام الجاري.. المزيد هنا
قيمة المخالفات المرورية بعد فترة سريان التخفيض
حددت الإدارة العامة للمرور، قيمة المخالفات المرورية عند عدم سدادها خلال فترة التخفيض التي تستمر لمدة 6 أشهر.. المزيد هنا
لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت دوامة غبار الشيطان في طرقات المدينة؟
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر دوامة هوائية قوية تُعرف باسم "غبار الشيطان" وهي تهب في طرقات المدينة.. المزيد هنا
مشروع تعظيم البلد الحرام يعلن عن فتح التطوع لموسم الحج 1445هـ ببدلات مجزية
أعلن مشروع تعظيم البلد الحرام عن فتح باب التقديم للراغبين في الوظائف الموسمية (عمل تطوعي مع مكافأة مجزية) لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم (الحج) لعام 1445هـ عبر برنامج (شباب مكة في خدمتك) على النحو التالي.. المزيد هنا
وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب التقديم لشغل وظائف إدارية لحملة الدبلوم فأعلى
أعلنت وزارة الدفاع عن طرح وظيفة إدارية لحملة الدبلوم أو البكالوريوس في وكالات الشؤون التنفيذية بالرياض، للجنسين على النحو التالي.. المزيد هنا