أخبار السعودية.. فحوصات طبية روتينية لخادم الحرمين وبيان حول تعديل موعد إيداع الدعم السكني

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:





الديوان الملكي: خادم الحرمين دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات



بيان من النيابة العامة.. إنشاء مركز حماية المبلغين والشهود



بيان من الصندوق العقاري بخصوص تعديل موعد إيداع الدعم السكني



بشرى للموظفين الحكوميين في هذا الموعد



بالخطوات.. طريقة إصدار التصاريح لحجاج الداخل 1445



بعد البدء بتفعيلها.. كيف تحصل على تأشيرة شنجن لمدة 5 أعوام؟



"تقويم التعليم": اختبار الرخصة المهنية في هذا الموعد



قيمة المخالفات المرورية بعد فترة سريان التخفيض



لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت دوامة غبار الشيطان في طرقات المدينة؟



مشروع تعظيم البلد الحرام يعلن عن فتح التطوع لموسم الحج 1445هـ ببدلات مجزية



وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب التقديم لشغل وظائف إدارية لحملة الدبلوم فأعلى

