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وزير المالية: لابد من تطوير رأس المال البشري

وزير المالية محمد الجدعان
وزير المالية محمد الجدعان
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قال وزير المالية محمد الجدعان، إنه لابد من وضع سياسات لمواجهة القيود المفروضة على التجارة والتكنولوجيا.
وأضاف خلال مشاركته اليوم الأحد، في المنتدى المفتوح ضمن أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض: "العالم تعرض لصدمات كثيرة وعلى الدول مراجعة خططها لمواجهة الصدمات".اضافة اعلان

تطوير رأس المال البشري

وشدد الجدعان على ضرورة تطوير رأس المال البشري، قائلاً: "لابد من تطوير الرأس المال البشري ووضع سياسات لمواجهة القيود المفروضة على التجارة والتكنولوجيا".
وأشار إلى أن العالم تعرض لصدمات كثيرة وعلى الدول مراجعة خططها لمواجهة الصدمات، وهناك ثمن باهظ يدفعه الاقتصاد العالمي مقابل الانقسام بين الدول.

رؤية 2030 والخطط الاقتصادية للمملكة

وأوضح الجدعان، أن رؤية 2030 أسهمت في رسم الخطط الاقتصادية للمملكة، وأنها تبقى متعلقة بتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، وأنها تركز على النمو النوعي وليس الكمي.
وتابع: "الرؤية تركز على النمو النوعي وليس الكمي، فلو أردنا لأنتجنا 10 ملايين برميل نفط يومياً بدل 9.5 ملايين برميل وحققنا نمواً أكبر بكثير في الناتج المحلي الإجمالي".

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