متى تصدر أهلية الدفعة ٧٨ من حساب المواطن؟.. البرنامج يرد

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لا شيء يشغل اهتمام مستفيدي حساب المواطن هذه الأيام، أكثر من اهتمامهم بمعرفة نتيجة أهلية الدورة 78 لشهر مايو.

ولم يحدد البرنامج موعد إعلان نتائج الأهلية، لكنه قال عبر حسابه في منصة "إكس": "سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)".

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

حياك الله ، سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج ، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية )، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 28, 2024

نتائج أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على أهلية حساب المواطن؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

