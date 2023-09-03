وزيرا الموارد البشرية والتعليم يدشنان مبادرة الإرشاد المهني في المدارس

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دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية أحمد الراجحي، اليوم, مبادرة التوجيه والإرشاد المهني.



وبمشاركة وزير التعليم، تأتي المبادرة في المدارس التي يشرف عليها صندوق تنمية الموارد البشرية بالشراكة والتكامل مع إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة, وذلك بحضور عدد من الشركاء من ممثلي القطاعات المختلفة.





تعزيز مفهوم الإرشاد المهني



إطلاق مبادرة "الإرشاد المهني في الجامعات"



تطوير كفاءات الطالب



تحديد الخيارات واستكشاف البدائل



وأكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني في كلمة له خلال الحفل الذي أعد بمناسبة التدشين، أن هذه الشراكة، ستسهم في تعزيز مفهوم الإرشاد المهني وتفعيله في المدارس الحكومية والأهلية، من خلال مجموعة من المرشدين المهنيين المؤهلين؛ بهدف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتمكين الطلاب والطالبات من التعرّف على المهارات الحالية والمستقبلية واحتياجاتها.وأوضح أن الإرشاد والتوجيه المهني مطلب رئيس في سوق العمل، وأن هذه المبادرة تأتي بعد إطلاق مبادرة "الإرشاد المهني في الجامعات" بالتعاون مع 67 جامعة وكلية ومعهداً في أغسطس من العام 2022؛ وقُدمت خدمات الإرشاد المهني لأكثر من 72 ألف طالب وطالبة في المرحلة الجامعية.واستعرض الجعويني أبرز النتائج الإيجابية التي تحققت في برنامج التوجيه والإرشاد المهني بالتكامل مع جميع الشركاء؛ مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج خلال 8 أشهر الماضية بلغ أكثر من مليون مستفيد ومستفيدة، تجاوز فيها رضا المستفيدين 91 في المائة.وأبان أنه بناءً على النتائج ومؤشرات الأداء، فقد بلغ عدد زوار منصة "سُبل" وفقاً لإحصائيات النصف الأول من العام الميلادي الجاري نحو 600 ألف زائر وزائرة، بينما وصل عدد المستفيدين من جلسات الإرشاد المهني عن بُعد إلى ما يقارب 17 ألف مستفيد ومستفيدة، كما تم تأهيل 103 مرشدين ومرشدات مهنيات، وعقد نحو 2000 ورشة عمل تخصصية ومهنية لتجاوز التحديات في التخصصات المطلوبة.ويقوم برنامج التوجيه والإرشاد المهني المعد في الوزارة، قوم بالعمل على تطوير كفاءات الطالب في معرفة ذاته وكوامنه والاستكشاف التعليمي والمهني، وكذلك التخطيط الوظيفي للمستقبل وفق ما تضمنته برامج الرؤية من خلال برنامجي تنمية القدرات البشرية وجودة الحياة.كما تساعد برامج التوجيه والإرشاد المهني للطلبة، في الحصول على المعرفة والمهارات، وكذلك الخبرات اللازمة من أجل تحديد الخيارات واستكشاف البدائل والنجاح في المجتمع، وتقوم تلك البرامج بإعداد الطلبة بشكل أفضل لمكان العمل في المستقبل.