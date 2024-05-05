بعد مفقود بيشة.. "إنجاد" يكشف عدد البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع

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أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ عن إجمالي البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع والتي وصلت إلى 7 بلاغات في عدة أماكن.







عدد البلاغات التي تلقاها "إنجاد" خلال أسبوع



"إنجاد" يتلقى 1109 بلاغات عن مركبات



بلاغات عن مفقودين ومئات المركبات العالقة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأكد الفريق أنه يضم مختصين ومتمرسين في فريق تطوعي رائد ومعتمد لدى الدفاع المدني، وأنه تلقى عددًا من البلاغات الواردة خلال الـ ٧ أيام الماضية.وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه تلقى 1109 بلاغات عن مركبات عالقة في الوحل خلال الفترة نفسها.وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها عدة مناطق، فإن السيول جرفت سيارة بركابها في طريق "تبوك – القليبة"يأتي هذا في وقت عُثر فيه الفريق على أحد مفقودي بيشة – متوفيًا – وذلك بعدما تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقودَين مترجلين بالقرب من بيشة التابعة لمنطقة عسير.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.